تركيا : مقطع مصور مثير للجدل يظهر شابين سوريين يقبلان قدم فتاة سورية في مكان عام ينتشر على نحو واسع ! ( فيديو )

انتشر على نحو واسع، عبر مدونين وصفحات ومجموعات سورية، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر شابين سوريين وهما يقبلان أقدام فتاة سورية.

وتضاربت المعلومات، وفق ما رصد عكس السير، عن مكان وزمان الحادثة، فذكر البعض أنها تمت في اسطنبول قبل أيام، فيما قال آخرون إنها في مدينة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو فتاة يبدو عليها الانزعاج، ويقف أمامها بضعة شبان، فيما يقول المصور: “خلص تاعي وقفي هون”، ثم يضيف قائلاً لأحد الشبان: “بوس اجرا قدام الخلق كلا”.

وبعد أن قبل الشاب الأول قدم الفتاة، قالت متسائلة: “وينو التاني”، ليأني الثاني ويقبل قدمها هو الآخر.

وتداول ناشطون ومدونون عبر فيسبوك، أكثر من رواية حول الحادثة، جاء في تفاصيل أكثرها انتشاراً، أن الشابين سرقا هاتف الفتاة، وهددا بنشر صورها، إلا أن شباناً سوريين آخرين تمكنوا من الإمساك بهم، وبدلاً من تسليمهم للشرطة، واقفت الفتاة على التخلي عن ذلك مقابل أن يقوموا بتقبيل قدمها.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة، أو من مكان تصوير الفيديو، أو تاريخه.

عكس السير