دمشق : نقابة أطباء الأسنان تنفي مايشاع عن شطب لقب ” دكتور ” من المصدقات و شهادات التخرج

نفت نقيب أطباء الأسنان في سوريا، فاديا ديب، وجود دراسة لشطب لقب “دكتور” من مصدقة تخرج وشهادة خريجي كلية طب الأسنان.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن ديب قولها: “هذا الكلام لا صحة له مطلقاً، ولا توجه نحو حصول الطالب على إجازة في طب الأسنان بدلاً من إجازة دكتور في الكلية”.

وأضافت ديب: “هناك من حاول تعديل المرسوم رقم 12 لعام 2012، خلال السنوات السابقة، والمتضمن تعريف طبيب الأسنان، وإطلاق لقب طبيب على الطب البشري فقط، ولكن النقابة تصدت لهذا الموضوع بقوة كبيرة وتم إيقافه”.

وأكدت أن “النقابة لم تقدم أي مقترح لمجلس التعليم العالي ولم تناقش الموضوع، كما لم يصل إليها طرح كهذا من وزارتي الصحة والتعليم العالي”.

وأشارت إلى أن “هناك تعاريف دولية متفق عليها، ولا يجوز لأي دولة أن تخرج عن هذه التعاريف المتفق عليها دولياً، وهي التي تعرف خريج كلية طب الأسنان على أنه دكتور وطبيب، وإن كان هناك أي طرح في هذا الخصوص نرفضه رفضاً جذرياً”.

وكشفت فاديا ديب أن عدد المنتسبين لنقابة أطباء الأسنان في سوريا يقدر بـ 20 ألف طبيب أسنان حالياً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 30 ألف طبيب خلال السنتين القادمتين.

عكس السير