نتائج شهادة التعليم الأساسي : اللاذقية و طرطوس في صدارة ” المتفوقين ” .. و تراجع نسبة الناجحين في باقي المحافظات

تراجعت نسبة النجاح لدى المتقدمين لنيل شهادة التعليم الأساسي إلى 65.83%، خلال العام الدراسي (2017)، الذي صدرت نتائجه أمس الأربعاء، بعدما كانت النسبة العام الماضي (2016)، 71.25%.

وبلغ عدد المتقدمين لنيل الشهادة حوالي 25 ألف تلميذ، نجح منهم قرابة 16 ألفاً وخمسمائة.

وحصل 28 طالباً وطالبة على العلامة التامة “3100 درجة”، حسبما كشف وزير تربية النظام هزوان الوز، الذي نفى خلال مؤتمر صحفي وجود أية دورة استثنائية.

وكان لكل من طرطوس واللاذقية حصة الأسد من الطلاب الذين نالوا العلامة التامة، حيث حاز عليها 10 طلاب في محافظة اللاذقية، و 7 في طرطوس، كما جاوزت نسبة النجاح في المحافظتين 80%، بينما سجلت محافظات أخرى نسبة متدنية بشكل كبير، مثل محافظة الحسكة التي بلغت فيها النسبة 45.30%.

وبحسب نظام التعليم الحالي، يلتحق 70 % من الطلاب الناجحين في كل محافظة بالتعليم العام، بينما يلتحق الـ 30% الباقون بالتعليم المهني.

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