الداعية إسلامي رمضان عبد المعز يوضح علامات ليلة القدر ( فيديو )

قال الشيخ #رمضان_عبد_المعز ، الداعية الإسلامي، إن #ليلة_القدر لها علامات، من ضمنها أنها تكون في الليالي الوتر في العشر الأواخر.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية “dmc”، أن هذه الليلة تكون سلام ولا تعمل فيها الشياطين بل تتنزل الملائكة على العباد وتملأ الكرة الأرضية بسلام وهدوء وطمأنينة ولا يوجد فيها نباح الكلاب.

وأوضح، أن شعاع الشمس فيها يكون غير حارق ولا يشعر الناس بألم الحرارة ويتميز الجو فيها بالإشراق، منوها أن من قام ليلها ولم يستطع معرفة علامات ليلة القدر فلا حرج، فالعبرة ليست في معرفتها أم لا، ولكن العبرة في الجزاء والثواب لإقامتها وعبادة الله فيها.

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