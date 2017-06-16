حمص : قافلة مساعدات أممية تدخل مدينة تلبيسة المحاصرة

دخلت مساء أمس، مدينة تلبيسة المحاصرة من قبل النظام بريف حمص الشمالي، قافلة مساعدات مقدمة من قبل برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد فيصل الضحيك رئيس المجلس المحلي لمدينة تلبيسة أن القافلة تألفت من 45 شاحنة بداخلها 16 ألف سلة غذائية و 16 ألف كيس طحين و مواد طبية و مواد إصحاح و تنقية مياه و أغذية أطفال.

وأوضح ضحيك أنه رافق القافلة وفد مشترك من الهلال الأحمر السوري فرع حمص و اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوفد قام بجولة في المدينة اطلع من خلالها على المشفى الميداني و مراكز إيواء النازحين و المركز الطبي التابع للهلال الأحمر و دار السعادة لرعاية المسنين و مضخات المياه في تلبيسة.

وأشار الضحيك أن المساعدات تكفي لـ 85 ألف شخص، تم توزيعها للأهالي فور وصولها للمستودعات، وخاصة أن الناس بأمس الحاجة لها خلال شهر رمضان الفضيل.

وكانت أخر قافلة دخلت تلبيسة في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي.

وتحاصر قوات النظام مدن تلبيسة والرستن والحولة واريافها في ريف حمص الشمالي منذ نحو 5 أعوام، حيث يعيش سكانها في ظروف صعبة، في ظل تأخر وصول المساعدات ودخولها على فترات طويلة ومتقطعة. (ANADOLU)

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