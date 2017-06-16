هيئة الإغاثة التركية توزع مساعدات على 10 آلاف يتيم سوري في تركيا

قالت وكالة أنباء الأناضول، إن هيئة الإغاثة التركية IHH تواصل توزيع المساعدات الإنسانية خلال رمضان، على عشرات الآلاف من المواطنين السوريين داخل تركيا وخارجها.

وفي إطار حملة “باقة رمضان للأطفال” السنوية التي توفرها الهيئة، تم توزيع آلاف من اللوازم والألعاب والحلوى على 10 آلاف يتيم سوري داخل تركيا، فضلا عن عدة مدن سورية.

وقال سليم طوسون المسؤول الإعلامي للهيئة بمكتب هطاي: “نولي للأطفال السوريين أهمية كبيرة في أعمالنا، ولدينا هدف وحيد في ذلك، وهو إزالة الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على نفوسهم، وإعادة رسم البسمة على وجوههم”.

وأضاف: “توفر لهم مراكزنا المنتشرة في تركيا وفي عدة مدن سورية، بشكل شهري كافة الاحتياجات في العديد من المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان”.

وأوضح طوسون أن باقة رمضان لهذا الشهر شملت الكثير من اللوازم التي نالت إعجاب الأطفال، مثل حلوى العيد، والشيكولاتة، وكتب ومجلات الأطفال، ومعجون الأسنان، والأقلام، ولوحات وفرش الرسم وغيرها.

عكس السير