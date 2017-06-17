تركيا تعرض على السعودية إقامة قاعدة عسكرية تركية فيها .. و الرد السعودي : لا يمكن أن نسمح و لا حاجة لذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عرضت قبل أكثر من عامين، إقامة قاعدة عسكرية لها في المملكة العربية السعودية، لكن الجانب السعودي لم يتجاوب مع العرض، وأكد أن القاعدة التركية في قطر ستخدم الأمن الإقليمي.

ففي مقابلة مع محطة راديو آر تي بي البرتغالية بثت يوم الخميس، قال أردوغان إن العمل على القاعدة في قطر بدأ عام 2014 بناء على طلبها.

ووقعت تركيا وقطر اتفاقا تضمن بناء القاعدة وتمركز قوات تركية فيها.

وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت صحيفة “صباح” التركية، أنه قدم العرض نفسه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح أن الملك وافق على تقييم الأمر، لكن لم تحدث أي تطورات منذ ذلك الحين.

وأعرب أردوغان مرارا عن أمله أن يساعد الملك السعودي في حل الخلاف مع قطر التي تواجه عزلة من العديد من الدول الخليجية والعربية بزعم دعمها الإرهاب.

وقالت صحيفة الحياة، إن مصدراً سعودياً مسؤولاً، أكد السبت، بأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، موضحاً أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن المصدر قوله، إن «القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وصل أمس إلى جدة، ثم التقى الملك سلمان، في مساع لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

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