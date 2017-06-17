كندا : طالبة سورية تتفوق في مجال العلوم و تظفر بواحدة من أشهر المنح الدراسية ( فيديو + صور )

حصلت طالبة سورية في كندا، على منحة دراسية، بعد تفوقها في مجال العلوم الكيميائية.

وسائل إعلام كندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السورية جمانة شحرور، حصلت على منحة بقيمة 80 ألف دولار لاستكمال دراستها في مجال العلوم الكيميائية والفيزيائية والفيزياء الفلكية، في جامعة ماكماستر.

واختارت “كريستينا سليفوك”، رئيسة الإرشاد في مؤسسة رجل الأعمال الكندي “سيمور شوليخ”، المقدمة للمنحة، الطالبة السورية بناء على إنجازاتها الأكاديمية المميزة.

ومنحة “شوليخ” هي إحدى المنح الدراسية المرموقة، وتمنح لخريجي المدارس الثانوية الذين يودون التخصص بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بهدف حثهم على الابتكار والبحث العلمي، والإسهام في بناء المجتمع.

وقال عاطف شحرور، والد الطالبة المتفوقة جمانة، لعكس السير، إن جمانة كانت من بين أفضل 25 طالباً بالعلوم على مستوى كندا، لافتاً إلى أنها حصلت على جائزة وشهادة إتقان للغة الإنكليزية بعد وصولها لكندا بـ 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن جمانة هي حفيدة الفنان السوري الراحل “رياض شحرور” الذي اشتهر بدور “أبو وصفي” في مسلسل “عيلة 5 نجوم”.

عكس السير