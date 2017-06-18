الداعية المصري خالد الجندي : علامات ليلة القدر ” تخاريف ” ( فيديو )

قال الداعية المصري #خالد_الجندي ، إن من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المسلمين بحثهم عن #ليلة_القدر وهي ليلة واحد، بينما يتغافلون عن جميع الليالي الرمضانية الأخرى، بما فيها من بركة ورحمة واستجابة للدعاء.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه “لعلهم يتفقهون”، المذاع عبر فضائية “DMC”، أنه يجب التعامل مع جميع ليالي رمضان على أنها ليلة قدر، متابعا وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية : “العلامات المكانية والزمانية أو العلامات الكونية لليلة القدر كلها تخاريف، البحث عن الليلة التي لا تنبح فيها الكلاب أو لا ترسل الشمس أشعة حارة أو غيمة في السماء، كلها تخاريف، هذا كان موجودا أيام النبي أشار إلى ليلة في زمانه هو وانتهت، أما في زماننا هذا لم يعد ذلك ممكن”.

وطالب بالبحث عن ليلة القدر في استغلال الليالي الرمضانية في فعل الخير مساعدة الأرامل والأيتام والمحتاجين والصلاة وقراءة القرآن وصدق التعامل مع الناس، موضحًا أن ليلة القدر لن تأتي لمن للمنقطعين عن خدمة غيرهم وقضاء حوائج الناس.

وتابع: “ليلة القدر ليست دون غيرها، وخذ العشر ليال الأخيرة كلهن ليلة قدر”.

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