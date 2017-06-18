المغنية اللبنانية نجوى كرم : سأتزوج قريباً و حبيبي منفصل و أصغر مني

للمرة الأولى تحدثت الفنانة #نجوى_كرم عن حياتها العاطفية بصراحة ووضوح, وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة “أم بي سي” أنها تعيش قصة حب وستتزوج قريباً.

وأشارت إلى أن لا عقبات تعترض إتمام هذا الأمر، كما كشفت أن حبيبها الجديد كان مرتبطاً، وشدّدت على أن لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته، وقالت بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي : “لو كنت السبب كنت بروح بنتحر”.

كما ذكرت أنه ينتمي إلى ديانتها، ولدى سؤالها عما إذا كان قرارها صحيحاً قالت إنه لا وجود لشيء إسمه مستقبل وإننا نعيش اللحظة، كما عبرت عن “لهفتها” تجاه شعور الأمومة.

كذلك، أشارت إلى أنه لبناني ويصغرها عمراً وأنها ستعيش معه بعد الزواج في لبنان.

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