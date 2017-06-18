فيديو : رئيس وزراء كندا يساعد المسلمين في تجهيز المعونات الغذائية لتقديمها للمحتاجين في رمضان

في بادرة مثيرة للإعجاب، قام رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”، أول أمس الجمعة، بمشاركة متطوعين مسلمين في كندا، في تجهيز صناديق من الأطعمة والمساعدات الخيرية.

وعلق ترودوا على مشاركته بالقول: “لنقم بملئها .. كان من الرائع المشاركة مع متطوعي منظمة الإغاثة الإسلامية في كندا في تجهيز المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان”.

وردت المنظمة على منشور ترودو بالقول: “شكراً رئيس الوزراء .. كان لنا الشرف بمشاركتك عملنا وإحياء روح العطاء في رمضان معاً”.

وكان ترودو وجه رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها بحلول شهر رمضان، وقال ترودو، في الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء الكندية (26/5)، إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد.

وأضاف ترودو أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار، ومضى قائلاً: “يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم”.

ترودو يهنئ المسلمين برمضان

وأشار إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ150 لاتحادها، لافتاً إلى أن مسلمي كندا يساهمون في جعل بلدهم قويّاً ومتنوعاً، وختم رسالته بتوجيه أطيب تمنياته وأسرته إلى المسلمين في كندا والعالم قائلاً “رمضان مبارك”.

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