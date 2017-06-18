وزير الطاقة الإماراتي يقول لا حاجة لاجتماع طارئ لأوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي يوم السبت إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الاجتماع العادي للمنظمة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتعقد أوبك اجتماعها العادي المقبل في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي للصحفيين في دبي إن أحدا لا يتحدث عن اجتماع طارئ مشيرا إلى أن المنظمة في بداية الاتفاق وإنه يرى انه يحتاج لبعض الوقت.

وقررت أوبك ودول منتجة للنفط من خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا يوم 25 مايو أيار تمديد خفض الإنتاج تسعة أشهر إلى مارس آذار 2018 في إطار جهود للحد من تخمة المعروض.

وقال الوزير الإماراتي أنه يتوقع أن يرتفع الطلب على الخام في الربع الثالث من العام.

وقال إن موسم العطلات قادم وسيرتفع الطلب وإن هذا أمر نمطي بحلول نهاية الربع الثاني كل سنة.

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