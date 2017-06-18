وزير سياحة بشار الأسد يحتفل بـ 75 شركة سياحية عراقية .. و يؤكد : أبوابنا مفتوحة لكافة زوار و محبي سوريا

أقامت وزارة سياحة بشار الأسد، أمس، في فندق الداماروز مأدبة إفطار لممثلي “75 شركة سياحية عراقية مهتمة بالسياحة الدينية وعدد من الشركات السورية كانت الشركة السورية للنقل والسياحة استضافتهم بهدف تعزيز العلاقات بين الشركات السياحية السورية والعراقية في ظل تحسن الأوضاع”.

وفي كلمة له خلال الافطار تحدث وزير السياحة النظامي، بشر يازجي، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، عن “أهمية زيارة واستضافة هذا العدد من الشركات العراقية بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيشان السوري والعراقي ضد الإرهاب والقرارات التي أصدرتها وزارة السياحة بما يخص تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار بشكل عام وتنظيم قطاع السياحة الدينية بشكل خاص اضافة الى الإجراءات المتخذة في ما يخص الأمن والأمان في النقل والفنادق وكافة الخدمات المقدمة للزوار”.

وأكد يازجي “أهمية اللقاء بين الشركات السورية ونظيراتها العراقية بما يخدم تطور السياحة في البلدين معربا عن دعم الوزارة لهذه اللقاءات التي تسهم في زيادة عدد الزوار وتبادل الزيارات بين البلدين”، وقال: “أبوابنا مفتوحة لكافة زوار ومحبي سورية”.

عكس السير