الدبابات التركية تصل إلى قطر ( فيديو )

وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى قطر، وأجرت أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد في العاصمة الدوحة، وفقاً لما ذكرته قناة “الجزيرة”، أمس الأحد.
وأشارت القناة إلى أن مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، أعلنت وصول طلائع القوات التركية إلى الدوحة، مشيرةً أن التدريبات العسكرية شملت عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.
وعرضت “الجزيرة” فيديو لدبابات تركية وهي تُجري التدريبات في الكتيبة العسكرية.
عكس السير
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الدم الاخونجي بيحن …
والله لتتربى قطر لان سابقا كانت المملكة و حلفاءها الخليجيين بيتبنو سياسة التهدءة و انكار الخلاف حاليا طالما الامر اشيع و انتشر و انفضح اعلمو ان قطر انتهى امرها
لا تركيا ولا غيرها بيطلعلهم مع المال الخليجي و النفوذ الديني
كلمة وحدة من خادم الحرمين الشريفين ” حي على الجهاد ” و بيتوافد الملايين ملبيين حتى من الاتراك انفسهم …
خطوة غبية حمقاء من أردوغان ، وسوف تفاقم الموقف ولن تنفع قطر وتركيا بشيء .. بالإمكان القضاء على هذه الدبابات بسهولة بطائرات F15 وطائرات الأباتشي . وسوف يتم قطع العلاقات للدول العربية مع تركيا وطرد الاتراك في الدول العربية وسحب الاستثمارات الخليجية من تركيا . وسوف يحصل أكراد تركيا على كل الدعم ليسقطو نظام أردوغان الذي ترك أهل الشام وذهب الى قطر لنجدة أخوانه في ” حزب الاخوان المسلمين ” !
دعم تركيا لدولة متهمة عالميآ ب ” الاٍرهاب ” يعني أن تركيا سوف تلاحقها هاي التهمة قريبآ مع أنهاء عضوية الناتو !
قوات رمزية لا تستطيع الصمود في أي حرب .