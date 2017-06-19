الدبابات التركية تصل إلى قطر ( فيديو )

وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى قطر، وأجرت أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد في العاصمة الدوحة، وفقاً لما ذكرته قناة “الجزيرة”، أمس الأحد.

وأشارت القناة إلى أن مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، أعلنت وصول طلائع القوات التركية إلى الدوحة، مشيرةً أن التدريبات العسكرية شملت عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وعرضت “الجزيرة” فيديو لدبابات تركية وهي تُجري التدريبات في الكتيبة العسكرية.

عكس السير