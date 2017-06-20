بالفيديو .. رئيس كوستاريكا يبتلع ” حشرة ” أمام الصحافيين

قاطعت حشرة يعتقد أنها دبور، رئيس كوستاريكا لويس غييرمو سوليس وهو يتحدث يوم الجمعة الماضي إلى صحافيين محليين أحاطوا به بعد افتتاحه مصنعاً للإسفلت.

واقترب الدبور من فم الرئيس ، وحين شعر باعتدائه عليه بدا وكأنه يتمتم بشفتيه ثم ابتلعه على مرأى من آلاف المواطنين ، ثم ضحك على مضض و قال : “لقد أكلته.. أكلت الدبور”.

وسارع أحد مرافقيه، وأعطاه زجاجة مياه ليشرب منها ويواصل حديثه الذي تطرق فيه فيما بعد إلى “الدبور الجريء “، فشرح أنه رآه يحلق ويحوم حوله قائلاً : “لم أكن أتصور أنه سيتابع طريقه حتى يصل إلى فمي ويتسلل إليه”، وذكر أنه مر بالشيء نفسه حين كان طفلاً يلعب مع أبناء الجيران، ولكن مع حشرة مختلفة، ربما كانت نحلة.

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