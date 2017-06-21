ألمانيا : ” سلفي ” معروف يستأنف ضد الحكم بإدانته بالاحتيال

بدأت محكمة مدينة كولونيا الألمانية الثلاثاء، استئناف قضية أدين فيها الداعية السلفي الألماني إبراهيم أبو ناجي بتهمة الاحتيال.

ولم يحضر أبو ناجي، صاحب مبادرة حملة “اقرأ!” المثيرة للجدل لتوزيع القرآن على المارة، المحاكمة، ومثله محاميه في الجلسة.

وكانت محكمة إدارية حكمت على الداعية المولود في فلسطين، والحامل للجنسية الألمانية، بالسجن عاماً وشهر، مع إيقاف التنفيذ في 2016 لحصوله على نحو 50 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، وقد طعن أبو ناجي في الحكم.

ويُصنف الخبراء أبو ناجي، على أنه داعية محرض على الكراهية، وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير حظر حملة “اقرأ!” لتوزيع نسخ من القرآن على المارة في الشوارع باعتبارها حملة معادية للدستور.

وأثبتت محكمة كولونيا في الجلسة أن مكان الإقامة الحالي لأبو ناجي، غير معلوم، ولم تستجب لطلب الادعاء العام بضرورة حضور الداعية السلفي بنفسه في المحاكمة.

وقال رئيس المحكمة: “يُمكن إصدار حكم حتى دون حضوره”، مضيفاً أن أبو ناجي لم يُدل بإفادات في المرحلة الأولى من التقاضي، وليس من المتوقع أن يتغير هذا الأمر الآن. (DPA)

عكس السير