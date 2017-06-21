” ببالي لمين ” .. جديد الفنانة فيروز وفاءً لزوجها الراحل عاصي الرحباني ( فيديو )

تستعد السيدة فيروز لإصدار ألبوم غنائي جديد بعنوان “ببالي” في 22 سبتمبر المقبل وهو من إنتاج ريما الرحباني، وقد أصدرت اليوم المصادف 21 يونيو 2017، أولى أغنياته عبر تطبيق أنغامي، وتحمل عنوان “لمين”، وهي من كلمات ريما الرحباني واللحن لأغنية فرنسية بعنوان ” Pour qui veille l’étoile”.

وبعد سلسلة فيديوهات أطلقتها ابنتها ريما الرحباني على صفحتها في موقع فيسبوك، ظهرت السيدة فيروز بوقار صاحبة الصوت الآسر وهي تغني جديدها تزامناً مع ذكرى رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني التي تصادف اليوم الأربعاء.

الحساب الرسمي الخاص بالسيدة فيروز على موقع “تويتر” استذكر أيضاً بعضاً من كلمات الراحل عاصي الذي توفي يوم 21 يونيو/حزيران عام 1986: “لا يُمكن لأحد أن يُسمّي نفسه جديداً أو قديماً أو ثوريّاً. ما سَيُسمّيه ويقيّمه في النهاية :الناس والزمان”.

والفنان عاصي رحباني موسيقي لبناني، وأحد اثنين شكلا معا في تاريخ الموسيقى العربية ما عرف بـ الأخوين رحباني عاصي ومنصور.

ولد عاصي الشقيق الأكبر لمنصور في بلدة إنطلياس بلبنان، ووالدهما هو حنّا الرحباني موسيقي وملحن لبناني. نشأ في غابة الأرز وشبّ على أرض لبنان في ليل الهزيمة التي سميّت “نكسة” عام 1967، وحمل معه أحزانها وأفراحها وعبر عن هذا في ألحان لها مكانتها عبر التاريخ .

وتعد “أغنية “القدس” أحد أروع ما لحن للفنانة المبدعة فيروز وقد أضاء مع أخيه منصور شمعة وسط ليل حالك ودندنا معا نغماً يسري مع نسيم الحرية، وكانا صوتاً متميزاً في عالم الإبداع الفني . في عام 1954 عقد عاصي الرحباني قرانه على نهاد حداد الشهيرة بالمطربة “فيروز” ليرسما معاً مشوار الفن والحياة وليتكامل الوجود الرحباني بإطلالة فيروز.

وكانت الفنانة فيروز قد نشرت عبر حسابها الرسمي، فيديو لترنيمة “في ملكوتك” بمناسبة عيد الفصح. وقد ذكر الحساب الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أن الترنيمة رُتلت في كنيسة القديس جاورجيوس -دير الحرف في شهر أبريل/نيسان 2017.

وترنيمة “في ملكوتك” من الطقس البيزنطي أما الفيديو فمن إخراج ابنتها ريما الرحباني.

يذكر أنه في حفل دعا إليه محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، يوم الاثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم تكريم السيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الثاني والثمانين، وضم الاحتفال إضاءة أعمدة جوبيتر الستة بصورة السيدة فيروز على وقع أغنية لها، “بعلبك أنا شمعة على دراجك”.

وتولت شركة “Bacchus production” مهمة إضاءة القلعة بصورة السيدة فيروز من خلال استخدام تقنيات عالية الجودة ومتطورة جدا.

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