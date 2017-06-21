حماس تندد بسعي واشنطن لإدراجها على لائحة الإرهاب

اعتبرت حركة “حماس” الإسلامية، الأربعاء، طلب الإدارة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي إدراجها على لائحة الإرهاب “تنكراً للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال”.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، إن “مطالبة واشنطن بإدراج الحركة على قائمة الإرهاب سلوك عنصري مقيت وانحياز كامل لإسرائيل وتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أرضنا ويمارس الإرهاب والقتل ضد شعبنا”.

وعبر القانوع عن رفض حماس “تصريحات مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة التي هاجمت فيها الحركة واعتبرتها منظمة إرهابية ودعت مجلس الأمن إلى إدراجها على قائمة الإرهاب”.

واعتبر أن تصريحات المندوبة الأمريكية “خطيرة وامتدادا لحملة التحريض المتزايدة ضد الحركة والتي تتفق مع مواقف الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل رأس الإرهاب في المنطقة”.

وأكد الناطق باسم حماس أن “كل محاولات وصم ووصف الحركة بالإرهاب ستبوء بالفشل وستبقى حماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”. (DPA)

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