في حادثة نادرة .. ” أسد ” يتبنى صغير ” غزال ” بجنوب أفريقيا

رصد سائح كان في زيارة لحديقة كروجر الوطنية في #جنوب_أفريقيا مشهداً عجيباً، اجتمع فيه المفترس والضحية، بعلاقة غير معتادة، فبدلاً من أن يحول #الأسد غزالاً صغيراً تاه عن والدته إلى وجبة دسمة، راح يعتني به وكأنه أحد صغاره.

ويقول غرايم ميتشلي (45 عاماً) وهو نائب مدير مدرسة كان في رحلة مع زوجته في الحديقة، إنه شاهد الأسد يحمل شيئاً ما في فمه، واعتقد في البداية إنه أحد صغاره، لكنه فوجىء عندما تبين أن الصغير الذي يحمله، هو غزال افترق عن والدته.

ويظهر الأسد في الصور التي التقطها ميتشلي، وهو يلعق جسد صغير الغزال، ويحنو عليه بطريقة لا تصدق، في الوقت الذي كان من الممكن أن يتحول الصغير إلى وجبة دسمة للأسد المفترس، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول ميتشلي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “في البداية، بدا الأمر وكأن الأسد يحمل أحد أشبال، ولكن نظرة فاحصة، أظهرت أنه يحمل غزالاً حديث الولادة. لست متأكداً كيف ضاع الصغير عن والدته، ولكنها على الأغلب كانت ترعى في مكان قريب عندما افترقت عنها”.

وأضاف ميتشلي “في هذا اليوم بالذات لم يكن هناك أي حيوان، ناهيك عن مشاهدة أسد، ونحن نزور حديقة كروجر الوطنية بشكل دائم، لكنها المرة الأولى التي نشاهد فيها مثل ذلك”.

وعلى الرغم من أن الأسد أظهر عطفاً واهتماماً بالغزال الصغير، إلا أن ميتشلي غير متأكد مما حصل بعد ذلك، حيث غاب الأسد والغزال الصغير عن الأنظار، ومن غير المعروف إن كان ملك الغابة قد افترس الصغير أم لا.

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