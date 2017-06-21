مديرية التعليم في ولاية تركية ترسل شاحنات مستلزمات تعليمية لحلب

أرسل فرع مديرية التعليم في ولاية “أدي يامان” التركية، جنوبي البلاد، 8 شاحنات محلمة بمستلزمات تعليمية، إلى الطلاب بمدينة “الراعي”، الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية التربية في الولاية، أنه جرى إرسال 8 شاحنات محلمة بمستلزمات تعليمية إلى “الراعي” بالتنسق مع الولاية، وذلك بناء على تعليمات صدرت من وزارة التعليم العالي التركية.

وأشار البيان إلى أن الشاحنات وصلت مدينة الراعي، القريبة من الحدود بين البلدين.

وأضاف البيان أن “الشاحنات تتضمن مقاعد، ولوحات، إلى جانب الاحتياجات الأخرى للطلاب”. (ANADOLU)

عكس السير