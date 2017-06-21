” هواوي ” تطرح هاتف ” هونر 8 لايت ” باللون الأزرق في الشرق الأوسط

أعلنت “هونر”، إحدى العلامات التجارية للهواتف الذكية من شركة #هواوي ، عن طرح هاتف “هونر 8 لايت Honor 8 Lite” باللون الأزرق، والذي قالت إنه يتمتع بكل المزايا الرائعة في جهاز هونر 8 لايت، وأبرزها السعر المعقول والمظهر الراقي والأداء الممتاز والبطارية القوية وإمكانات الكاميرا المتقدمة.

وقالت الشركة إنه وبطرح اللون الجديد فإن الجهاز “هونر 8 لايت” يتوفر للشراء بالشرق الأوسط بأربعة ألوان هي الأزرق والذهبي والأسود والأبيض.

وأوضح نائب رئيس هواوي هونر الشرق الأوسط كريس سان بايغونغ وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية : ” أن طرح اللون الجديد جاء في أعقاب ما قال إنه النجاح الهائل الذي حققته هواتف “هونر 8 لايت” في الشرق الأوسط، حيث رأينا الفرصة مثالية لطرح لون مختلف من الجهاز لاستقطاب مزيد من المستخدمين، مما يجسد مزايا الأداء القوي للجهاز بسعر معتدل للغاية “.

ويقدم الهاتف، الذي يُعدّ نسخة أخف من الهاتف “هونر 8” مع الحفاظ على نفس التصميم اللامع، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 5.2 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، مع هيكل زجاجي من نوع 2.5D، ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 غيغابايت، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

ويضم “هونر 8 لايت” معالجاً ثماني النوع من نوع HiSilicon Kirin 655 الذي يعمل بتردد 2.1 غيغاهرتز مع معالج رسوميات من نوع Mali-T830 P2، كما يضم بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3,000 ميللي أمبير/ساعة.

ويعمل الجهاز، الذي لا تتجاوز سماكته 7.6 ميلليمترات ويزن 147 جرام، بالإصدار 7.0 “نوغا” من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم Emotion UI من هواوي، وهو يتمتع بحساس لبصمات الأصابع.

ويملك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ودعم ميزة التركيز التلقائي الطوري PDAF، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل قادرة على التصوير بالزاوية العريضة.

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