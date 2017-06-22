العبادي : تفجير جامع النوري بالموصل القديمة إعلان رسمي لهزيمة ” داعش “

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، الخميس، إن إقدام تنظيم “داعش” على تفجير جامع النوري التأريخي ومنارة الحدباء في الجانب الغربي لمدينة الموصل إعلان رسمي لهزيمة التنظيم في المعارك.

وأعلن الجيش العراقي، امس الأربعاء، أن تنظيم “داعش” الإرهابي فجّر جامع النوري والمئذنة التاريخية التي تتوسّطه، المعروفة باسم (منارة الحدباء)، في المدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل شمالي البلاد.

وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه، إن “تفجير داعش لمنارة الحدباء وجامع النوري هو اعلان رسمي لهزيمة التنظيم”.

من جهته، أدان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الخميس، التفجير، داعيا القوات العراقية الى الاسراع بتحرير ماتبقى من مدينة الموصل.

وقال الجبوري في بيان اصدره مكتبه الاعلامي، “لقد اقدم هذا التنظيم الوحشي على جريمة جديدة بعدما مارس كل اساليب الترهيب ووالقتل الوحشي ضد اهالي الموصل.. فقد عمد على تفجير الجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء والتي تمثل صرحا ومعلما دينيا وتاريخيا ليس للموصل فقط وانما لجميع العراقيين”.

واضاف الجبوري “في الوقت الذي نشيد بانتصارات ابطالنا في القوات المسلحة، فإننا ندعوهم للاسراع بتحرير اخوانهم المدنيين في الموصل القديمة والذين يعيشون ظروفا صعبة”.

وبدأت قوات الشرطة الاتحادية خلال الساعات الماضية التقدم بشكل سريع في منطقتي راس الجادة وباب البيض في المدينة القديمة بعد ساعات على تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء.

وقال النقيب جبار حسن لـ”الأناضول”إن “قوات الشرطة الاتحادية حققت خلال الساعات الماضية تقدما في منطقتي باب البيض ورأس الجادة في المدينة القديمة تحت غطاء جوي للتحالف الدولي وسلاح الجو العراقي وتمكنت من تدمير عجلات مفخخة وقتل عدد من مسلحي داعش”.

واوضح حسن ان “تنظيم داعش لجأ الى تفخيخ جميع الطرق الرئيسة في المدينة القديمة لايقاف تقدم القوات العراقية”.

وتتوسّط مئذنة الحدباء جامع النوري، وهي منارة قديمة يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1170 م، وهي من أشهر المعالم التاريخية في مدينة الموصل.

ويحمل جامع النوري رمزية كبيرة بالنسبة لـ”داعش”، حيث أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي، من منبره صيف 2014، قيام ما سماها دولة داعش على أراض واسعة من سوريا والعراق. (ANADOLU)

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