النفط يهبط مجددا مع استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة مع استعداد المتعاملين على ما يبدو لاختبار مستويات منخفضة جديدة لأسعار الخام في ظل استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 44.67 دولار للبرميل بعد أن ظلت مرتفعة خلال معظم التداولات الآسيوية. وهبطت العقود الآجلة للخام 2.6 في المئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا إلى 42.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في معظم الجلسة. وانخفضت العقود عند التسوية يوم الأربعاء إلى 42.53 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال التعاملات منذ أغسطس آب 2016.

وانخفض الخام نحو 20 في المئة منذ بلوغه المستوى المرتفع الذي سجله في أواخر فبراير شباط، ليبدد جميع المكاسب التي حققها في نهاية العام الماضي عقب الاتفاق المبدئي على تخفيضات الإنتاج الذي قادته أوبك. (REUTERS)

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