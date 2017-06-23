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أردوغان : لن نسمح بتأسيس دولة في شمال سوريا .. و في حال وجود أي تهديد لحدودنا سنكرر ” درع الفرات “

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش اضف تعليق

 

 

#أردوغان يشارك في تناول طعام الإفطار في بلدة حران بولاية شانلي أورفا ضمن برنامج إفطار “مائدة الأخوة”

↓ أردوغان:في حال شكلت التطورات السلبية المستمرة حاليا في #سوريا أي تهديد على حدودنا ليعلم العالم أننا سنفعل ما فعلناه في #درع_الفرات

↓ أردوغان: لن نسمح بتأسيس دولة شمالي #سوريا

↓ أردوغان: ليعلم الإرهابيون ومن يقف إلى جانبهم أن الدولة التركية وقواتها المسلحة بكل إمكاناتها لن تسمح أبدا بتأسيس دولة في شمال #سوريا

↓ أردوغان: الجمهورية التركية التي ألحقت أكبر الهزائم بتنظيم “داعش” الإرهابي، تتعرض للاستهداف بسبب إفشالها للمؤامرات في #سوريا

↓ أردوغان: الذين يتغذون على صراعات المنطقة منزعجون من دفاعنا عن الحقوق والعدالة في كل محفل وهذا هو سبب حملات التشويه والكذب ضد بلادنا (TRT)

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