ألعاب ” سيغا ” الكلاسيكية تعود من جديد عبر حزمة ” Sega Forever “

أطلقت شركة #سيغا نيتوركس Sega اليابانية مجموعتها المجانية من الألعاب الكلاسيكية “سيغا للأبد” Sega Forever، حيث تتضمن المجموعة العديد الألعاب الكلاسيكية القديمة مثل لعبة سونيك، بحيث يمكن لمستخدمي هواتف #أندرويد و #آي_أو_إس الحصول عليها بشكل مجاني.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع حول نية شركة أتاري Atari العودة إلى مجال أعمالها السابق عبر جهاز جديد.

ووفقاً لشركة سيغا، فإنها ستعمل على تنظيم المجموعة المتنامية بعناية فائقة، حيث تحتوي الدفعة الأولى على لعبة القنفذ الأصلي سونيك Sonic العائدة للعام 1991 ولعبة Phantasy Star II العائدة لعام 1989 وComix Zone وKid Chameleon وAltered Beast.

وتعتبر الألعاب مجانية ومدعومة من قبل الإعلانات وقابلة للعب بدون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، ويمكن الحصول عليها عن طريق متجر غوغل بلاي لأجهزة أندرويد ومتجر App Store لأجهزة آي فون وآي باد، حيث أنها ستكون مصحوبة بمجموعة من ملصقات iMessage المتوافقة.

وأشارت الشركة إلى تسمية هذه الحزمة “بداية الثورة الرجعية”، وتمتلك المجموعة ميزات مثل الحفظ على السحابة ودعم وحدة تحكم ومؤشرات للمتصدرين، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وعملت الشركة على توفير نسخ من الألعاب خالية من الإعلانات والانقطاع قابلة للشراء مقابل 1.99 دولار.

وتنوي الشركة مواصلة توسيع الحزمة Sega Forever مع مرور الوقت لتشمل كل من المحاكي الرسمي والألعاب الأخرى التي كانت متواجدة على جميع أجهزة سيجا، بحيث يجري تكييف كل لعبة لتعمل بشكل مخصص على الأجهزة المحمولة وتبقى تذكر اللاعبين القديمين بالألعاب الأصلية.

وقال مايك ايفانز الرئيس التنفيذي للتسويق بقسم الهاتف المحمول التابع لشركة سيغا في الغرب: “يمكن للاعبين القدماء إعادة اكتشاف الألعاب القديمة ومشاركتها للمرة الأولى مع أفراد الأسرة الأصغر سناً، كما يمكن للاعبين اللعب عبر الشاشة العاملة باللمس أو عن طريق وحدة تحكم بلوتوث متزامنة”.

وتنوي الشركة إضافة ألعاب جديدة كل أسبوعين، وذلك مع امتلاك الشركة لأكثر من 1000 لعبة، حيث ستكون الألعاب متاحة في معظم الأسواق بلغات متعددة بحلول 22 يونيو(حزيران) الحالي، باستثناء اليابان والصين وكوريا الشمالية.

عكس السير