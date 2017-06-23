ألمانيا : القبض على ثلاثة أشخاص عقب اندلاع حريق في نزل للاجئين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اندلاع حريق بنزل للاجئين في مدينة ليمغو غربي ألمانيا. وذكرت الشرطة صباح الجمعة أن الحريق أسفر عن إصابة أحد المقيمين بالنزل.

ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل عن الواقعة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن سلطات حماية أمن الدولة تتولى التحقيق في الحادث.

ويذكر أن تقريرا كشف أن عدد الهجمات على نزل طالبي اللجوء في ألمانيا تراجع مجددا، ووصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل بداية أزمة اللاجئين في عام 2015.

وذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية استنادا إلى رد وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب من حزب اليسار بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” ، أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا سجل 93 هجوما على نزل لاجئين خلال الربع الأول من عام 2017 وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يتوافق مع المستوى الذي كان عليه في الربع الأول من عام 2015، الذي تم خلاله تسجيل 106 هجوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن 86 هجوما من إجمالي الـ 93 هجوما وهى الهجمات التي تم تسجيلهم في الربع الأول من هذا العام ترجع إلى خلفية يمينية متطرفة، استنادا لرد وزارة الداخلية.

يذكر أن الهجمات والاعتداءات المعادية للأجانب قفزت بشكل كبير بعد التدفق الشديد اللاجئين بدءا من أواخر صيف عام 2015 وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل ما يزيد على ألف هجوم خلال عام 2015 وحده، وبلغ عدد الهجمات نحو ألف هجوم أيضا في عام 2016 ويندرج ضمن الهجمات على نزل اللاجئين كل من الاعتداءات أو الهجمات بمواد متفجرة أو الحريق المتعمد أو إلحاق إصابات جسدية باللاجئين.

وكان عدد الهجمات قد بدأ في التراجع بالفعل خلال العام الماضي؛ فبينما سجلت السلطات نحو 460 هجوما في الربع الأول من عام 2016، تراجع العدد إلى 106 هجوما فقط في الربع الأخير من العام ذاته.

أما عن الهجمات التي حدثت خارج نزل إقامة اللاجئين، فأوضحت الصحيفة الألمانية أنها بلغت 318 هجوما على طالبي لجوء ولاجئين، وكان أغلبها يرجع لخلفية يمينية متطرفة أيضا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 25 اعتداء ضد منظمات مساعدة ومساعدين متطوعين. (AFP-DPA-DW)

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