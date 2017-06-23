بالفيديو .. هل هذا أسوأ عرض زواج على الإطلاق ؟

تقدم ضابط جمارك في #أوكرانيا بعرض زواج اعتبره الكثيرون الأسوأ على الإطلاق، بعد أن حضّر لتمثيلة مفبركة مع زملائه، وأوهم حبيبته أنهم على وشكل القبض عليها وزجها في السجن، بتهمة حيازة وتهريب #المخدرات .

وكانت أوكسانا تشيكوفساكيا عائدة من بولندا إلى أوكرانيا مع والدتها، عندما تم إيقافها على الحدود، وخضعت سيارتها للتدقيق، بمساعدة الكلاب البوليسية، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ووقعت المفاجأة، عندما أخرج ضباط الجمارك حزماً مشبوهة من سيارتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يكن لدى أوكسانا أية فكرة عما يجري، عند نقطة التفتيش الحدودية، في دوروهوسك بمنطقة فولين أوبلاست شمال غرب أوكرانيا، وأصرت أن لا علم لها بمصدر المخدرات، ولم يسبق لها التعامل معها، إلا أن الضباط أخبروها أنها تواجه تهمة تتراوح عقوبتها بين 3 إلى 6 سنوات خلف القضبان.

ووسط شعور أوكسانا بالخوف والتوتر، ظهر حبيبها يوري بتروك حاملاً باقة من الأزهار، وتقدم منها، قبل أن ينزل على ركبته ويخرج الخاتم، طالباً يدها للزواج.

وسرعان ما انهمرت دموع أوكسانا، والتي اختلطت لديها مشاعر الخوف والتوتر، مع مشاعر السعادة، بعد أن تبين أن الأمر مجرد دعابة، ومقدمة لعرض زواج قبلت به على الفور.

وأثار هذا العرض الغريب موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر الكثير من المستخدمين اللجوء إلى هذه الطريقة المرعبة، لتقديم عرض زواج، بدلاً من استخدام وسيلة أكثر رومانسية، تعد بحياة زوجية سعيدة في المستقبل.

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