كان ” مثالاً للاندماج الناجح ” .. ألمانيا : القبض على ” حلاق سوري ” لاجئ هاجم ربة عمله بسكين !

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ سوري كان يعتبر “مثالاً للاندماج الناجح”، بعدما هاجم بسكين ربة عمله في إحدى صالونات الحلاقة، الأمر الذي تسبب بإصابة في رقبتها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وفي التفاصيل التي نشرها الإعلام الألماني، وترجمها عكس السير، فإن “محمد حسين رشواني” البالغ من العمر 39 عاماً، قرر العمل بمهنته كحلاق في مدينة هيرتس بيرغ، التابعة لولاية براندنبورغ المحيطة بالعاصمة #برلين ، وسارت معه الأمور على ما يرام، إلى أن قرر، بشكل مفاجئ، الهجوم على ربة عمله “إيلونا فوجمان”، البالغة من العمر 64 عاماً، بسكين، مصيباً إياها في حنجرتها عند الساعة الخامسة والنصف، عصر الأربعاء الماضي.

وقام سوري آخر يبلغ من العمر 22 عاماً، كان متواجداً في المكان ذاته، بإيقاف محمد ومنعه من توجيه ضربات قد تزيد الوضع سوءاً.

وخضغت ربة العمل لعملية جراحية، وهي في وضع مستقر، ولا يوجد أي خطر على حياتها، بحسب ما أفادت الشرطة، فيما تم إلقاء القبض على محمد، الذي ينحدر من دمشق.

وتتم حالياً محاكمة محمد، وهو رب لعائلتين، بتهمة الشروع في القتل، وبحسب المحكمة فإن أسباب الجريمة تعود إلى علاقة محمد السيئة مع ربة عمله، فيما صرحت ربة عمله الأخرى بأن محمداً كان شخصاً مهذباً ومحترماً جداً، وكان يساعد في أعمال التنظيف.

يذكر أن وسائل إعلام ألمانية، سلطت الضوء على محمد رشواني، في آب من العام الماضي، باعتباره نموذجاً للاندماج الناجح.

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7 thoughts on “كان ” مثالاً للاندماج الناجح ” .. ألمانيا : القبض على ” حلاق سوري ” لاجئ هاجم ربة عمله بسكين !”

  3. اخطر شي بالمقال هي الجملة الاخيرة يلي كتير بشوفها وبسمعها وهي الشاب كان كتير حباب ومهذب وخدوم ..
    هل الشي بيعطي انطباع عند الغربي انه حتى الشخص لو كان مهذب وخلوق بلحظة ما يمكن يرتكب جريمة .. برأي هل الشي خطر ..لان هيك الغربي ما بعود يأمن بأي شخص حتى لو كان قمت بالاخلاق ..

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    1. هذا الحلاق قضى على مستقبله بالمانيا
      عندما ينتهي مدة سجنه
      يفضّل له ان يبحث على بلد غير الاتحاد الاوروبي
      لا صفحته ستبقى سوداء
      لو مات

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