إلى جانب وجود رأس بشار فيها .. ما هي ” مزايا ” الـ ” 2000 ليرة ” الجديدة ؟

إلى جانب وجود رأس بشار فيها .. ما هي ” مزايا ” الـ ” 2000 ليرة ” الجديدة ؟

قال حاكم مصرف مصرف بشار الأسد المركزي دريد ضرغام إن “الفئة الجديدة من قيمة 2000 ليرة التي تم طرحها في الأسواق تتمتع بالعديد من المزايا الجيدة التي تحميها من التزوير والتزييف ويسهل تمييزها”.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن ضرغام قوله، إن “الفئة الجديدة من قيمة 2000 ليرة، ذات طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها رقم الفئة– نقوش– التواقيع– علامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية”.

وتابع: “تتضمن علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر”.

وأكمل: ”ويظهر رقم الفئة 2000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة ورقم 2000 مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذي تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون أخضر فاتح على خلفية خضراء داكنة”.

وأضاف: “يظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرةً وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعوداً ونزولاً من منتصف رقم الفئة”.

وبين ضرغام: “إضافة لشريط عمودي فضي لامع ذي تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (CBS) مكررة تتحرك عند إمالة الورقة”.

وأكمل: “بالنظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم 2000 وإن الصورة المائية النسر (شعار الجمهورية العربية السورية) ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء”.

وختم: “توفر علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء، وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم 2000 يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء”.