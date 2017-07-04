بعد يوم واحد من نقله من مصياف .. دمشق : وفاة ضابط رفيع في جيش بشار الأسد جراء حادث ” سير ” ( فيديو + صور )

بعد يوم واحد من نقله من مصياف .. دمشق : وفاة ضابط رفيع في جيش بشار الأسد جراء حادث ” سير ” ( فيديو + صور )

نعت وسائل إعلام موالية، ضابطاً رفيعاً في الجيش النظامي، قالت إنه توفي جراء حادث سير في دمشق.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن شبكات إخبارية موالية، على رأسها “دمشق الآن”، الأكثر متابعة في فيسبوك، ذكرت يوم أمس الاثنين، أن “العميد هزاع خالد الحسن توفي إثر حادث مروري، الاثنين، جراء حادث مروري في منطقة القطيفة – طريق دمشق”.

وذكرت مصادر موالية أخرى أن الحسن يشغل منصب مدير كلية الشؤون الإدارية في مصياف، وكان تلقى أمر نقله إلى دمشق كنائب لمدير إدارة الوقود، إلا أنه توفي قبل استلام مهامه.

وينحدر الحسن من مدينة السلمية، وقد تم منحه رتبة لواء شرف، وشيع على أنه “شهيد”.