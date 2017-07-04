سوري يطلق على مولوده الأول اسم ” تميم المجد ” تضامناً مع قطر ( صور + فيديو ) test

سوري يطلق على مولوده الأول اسم ” تميم المجد ” تضامناً مع قطر ( صور + فيديو )

قالت صحيفة قطرية، إن مقيماً سورياً أطلق على مولوده الجديد اسم تميم، تضامناً مع قطر في أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين.

وذكرت صحيفة الشرق القطرية، يوم أمس الاثنين، أن المقيم السوري محمد خلوف أطلق اسم “تميم المجد” على مولوده الأول ليكون “أول مولود يحمل اسم تميم المجد بعد الحصار”.

وقال خلوف للصحيفة، إن “تميم المجد ولد ليلة العيد”، وأنه قد استقر على هذا الاسم تضامنا مع دولة قطر، ورفضاً لكل ما تتعرض له من إجراءات مختلفة، وشكراً وعرفاناً لها لدعمها سوريا وشعبها وكل الدول العربية الأخرى، على حد تعبيره.

وأضاف: “هذا أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لقطر وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء بعد أكثر من 20 سنة من الإقامة في الدوحة.

يذكر أن سوريين آخرين سبق وأن أطلقوا أسماء ترودو وأردوغان وميركل على أبنائهم “تعبيراً عن شكرهم لهم”.

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