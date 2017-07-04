سوري يطلق على مولوده الأول اسم ” تميم المجد ” تضامناً مع قطر ( صور + فيديو )

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قالت صحيفة قطرية، إن مقيماً سورياً أطلق على مولوده الجديد اسم تميم، تضامناً مع قطر في أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين.

وذكرت صحيفة الشرق القطرية، يوم أمس الاثنين، أن المقيم السوري محمد خلوف أطلق اسم “تميم المجد” على مولوده الأول ليكون “أول مولود يحمل اسم تميم المجد بعد الحصار”.

وقال خلوف للصحيفة، إن “تميم المجد ولد ليلة العيد”، وأنه قد استقر على هذا الاسم تضامنا مع دولة قطر، ورفضاً لكل ما تتعرض له من إجراءات مختلفة، وشكراً وعرفاناً لها لدعمها سوريا وشعبها وكل الدول العربية الأخرى، على حد تعبيره.

وأضاف: “هذا أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لقطر وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء بعد أكثر من 20 سنة من الإقامة في الدوحة.

يذكر أن سوريين آخرين سبق وأن أطلقوا أسماء ترودو وأردوغان وميركل على أبنائهم “تعبيراً عن شكرهم لهم”.

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10 thoughts on “سوري يطلق على مولوده الأول اسم ” تميم المجد ” تضامناً مع قطر ( صور + فيديو )”

  1. تمسيح الجوخ بدمنا جماعة سوريا رح يالهو بشار وهنن مو طايقينو جماعة تركيا ساوو اردوغان امير مؤمنين جماعة الخليج كذلك الامر لذلك دائما ما كنت بعتقد اننا بايدينا نصنع الطواغيت وطلعو اميركا واسرائيل وايران من هالقصص بقا

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  2. توجد جينات خاصة بالدم السوري اسمها “جينات متلازمة المنحبكجية”.
    تتطور الجينات مع تقدم العمر وتقوم بانتاج أنواع متطورة من جينات أخرى تصل في غالب الظن إلى “نقص العقل المكتسب (التشبيح)”.

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  3. أول شي مبروك حبي ويربى بعزك ودلالك يا ابن بلدي!!

    وتاني شي مدري ليش بحس شعبنا مكولك! بكرا بدي سمي ابني ادولف هلتر وروح عالمانيا! و ابني التاني بدي سميه ستالين وسفرو ع أوكرانيا هيكي جكر بكل المكولكين شو هالمسخرة.

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    1. لمعلوماتك فانت لا تعرف ما تقول لان اسم ادولف هتلر ممنوع بتاتا في المانيا اما ستالين فهو من جورجيا وليس من اوكرانيا

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  5. يعني لشو هالنفاق . لك يللي بيتمسح بحاكم عربي هوي اكبر خاين … يعني بفكرك رح يعطوك سياره و فلوس .. تضرب انتي وهيك مجد وانشالله دول الخليج بيخبطو ببعضن و يرجعو متل ما كانو حفايا بالصحرا ورا البعير ..على ما اقترفوه من قذارات

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  6. حظيت اسماء كثيرة بالاعجاب بين السوريين وتم تسمية مواليد كثيرة على اسماء بعض القادة وكان في المقدمة اسم جمال عبد الناصر ايام المد القومي الوحدوي ثم ظهر قادة اخرون امثال السادات والنميري والقذافي ومبارك ولم يحصل احدهم على اعجاب او تسمية ولو حصل ذلك لكان محدودا لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة
    ورغم الكذب والهالة التي اعطيت لحافظ الاسد ثم ابنه من بعده فلم يتم تسمية شخص واحد باسمهما (خارج الطائفة طبعا) بل على العكس فقد تراجع تسمية المواليد بهذه الاسماء كثيرا حتى ان بعض المسميين سابقا رغب بتغيير اسمه حتى لا يحمل اسم هذين القاتلين
    اما اليوم فمن الطبيعي ان يحمل مواليد هذه الفترة اسماء يشعر الكثير من السوريين بالامتنان لمواقفهم

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  8. والله السوري متبهدل وين ما كان وأكيد هاد الزلمي ( صرلو مقيم بالدوحة 20 سنة ) وحطو مليون خط أسمر تحت كلمة مقييييييييييييم يعني ما معو جنسية وإيمت ما كان بيتقلع من البلد اللي عاش كل عمرو فيه ، بيكون قال لحالو بركي إذا سميت هالولد على إسم ( أمير البلاد ) بيعطوني جنسية أو فلوس تعيشني بشوية كرامة… لاتلوموه .. لومو الظروف

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