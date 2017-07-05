وزير الدفاع التركي : لا نستبعد اتخاذ الاجراءات الضرورية إذا تعرض أمننا للتهديد من عفرين

وزير الدفاع التركي : لا نستبعد اتخاذ الاجراءات الضرورية إذا تعرض أمننا للتهديد من عفرين

أفاد فكري إيشيق وزير الدفاع التركي بإمكانية شن عملية عسكرية برية ضد الوحدات الكردية في محيط مدينة #عفرين إذا اعتبرت أنقرة وجودهم هناك تهديدا لها.

وأوضح إيشيق في تصريح صحفي: “نحن لن نستبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية إذا أصبحت عفرين تهديدا للأمن”.

وقال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي في وقت سابق في تصريح صحفي نقلته جريدة “حرييت” إنه لا بد من تطهير محيط عفرين “من الإرهابيين”، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.

وأفادت صحيفة “ميلييت” في وقت سابق بأن الجانب التركي قد أجرى جولات من المفاوضات مع الجانب الروسي لبحث عملية عسكرية في محيط عفرين.

وزعمت “ميلييت” أن روسيا بدأت سحب عسكرييها الذين نشرتهم في وقت سابق في عفرين في إطار نظام المراقبة على الهدنة هناك.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر دبلوماسي روسي” قوله إنه من المقرر إقامة منطقة جديدة لخفض التوتر في عفرين لاحقا، إذ يتم ضمان الأمن في هذه المنطقة من قبل عسكريين أتراك وروس على غرار الآلية المقترحة لضمان الأمن في منطقة خفض التوتر التي تشمل ريف إدلب. (RT)