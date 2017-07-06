ألمانيا : بدء محاكمة قتلة الطفل السوري خالد في بريمن .. و ” صحافي شاهد ” يتعرض للضرب خارج المحكمة

بدأت، أمس الأربعاء، محاكمة ثلاثة أشخاص قتلوا فتى سورياً في مدينة بريمن شمال البلاد.

صحيفة كايتز تسايتونغ، الألمانية المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهمين ثلاثة، ألماني أرمني، وتركيان، هاجموا الفتى البالغ من العمر 15 عاماً، ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2016 / 2017، ما أسفر عن وفاته بعد بضعة أيام، متأثراً بجراحه.

ووفقا لـ المدعي العام، فإن المدعى عليهم هم: (سيبان.غ)، وهو ألماني أرميني يبلغ من العمر 16 عاماً، والتركيان: هايريتين البالغ 24 عاماً، وهايات البالغ 35 عاماً، حيث وقع خلاف بينهم وبين عدي، الساعة 0.20، بعد منتصف الليل، في مطعم تركي سابق، وقاموا بضربه ضرباً مبرحاً.

وقال المدعي العام إن الثلاثة استهدفوا بقبضاتهم الفتى السوري إلى أن وقع أرضاً، ثم قاموا بالدعس عليه، كما قام التركيان بحمله من سترته وشتمه، وقام هايريتين بضرب رأسه بقوة، بزجاجة ويسكي مليئة تقريباً بالكحول، إلا أنه عندما دخل أحد الشهود إلى المطعم توقفوا عن ضربه.

وخلال الهجوم تعرض الفتى السوري لإصابة في الرأس، وكسر في الجمجمة والفك السفلي، وقد أجريت له عملية جراحية فورية، ووضع في غيبوبة اصطناعية، إلا أنه توفي في السابع من كانون الثاني.

وقالت الصحيفة إن المتهمين لم يظهروا أي انفعال واضح خلال بدء المحاكمة، ووفقاً للمدعي العام فإن أسباب الهجوم القاتل ليست واضحة بعد، وستعقد جلسات المحاكمة عدة مرات قبل البت في الحكم.

وأضافت أن “شجاراً حدث خارج قاعة المحكمة، حيث انهال عدد من الناس بالضرب على رجل يبلغ من العمر 37 عاماً، ووفقاً للشرطة فإن الرجل المضروب قام عبر الإنترنت بحملة تشهير ضد العوائل الكردية التي ينتمي إليها المتهمون الثلاثة”.

وتبين فيما بعد أن الشخص الذي تعرض للضرب هو “الصحفي الألماني مارتن ليجون”، المعروف بدعمه لتركيا، بحسب تعبير وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن “مجموعة من مؤيدي تنظيم بي كا كا الإرهابي اعتدت على الصحفي الألماني، مارتن ليجون، ونشر ليجون على صفحته بموقع فيسبوك، الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو، ملحقة بتفاصيل الحادث الذي تعرض له من قبل داعمي المنظمة الإرهابية”.

وقال ليجون: “توجهت الأربعاء إلى مدينة بريمن لحضور جلسة محاكمة أفراد من بي كا كا متهمين بالاعتداء حتى الموت على اللاجئ السوري عُدي خالد، ليلة رأس السنة الماضية”.

وأضاف: “طلب مني القاضي مغادرة الجلسة، وأبلغني أنه سيتم استدعائي لاحقا للإدلاء بشهادتي في القضية، ولدى خروجي هاجمني مجموعة من داعمي بي كا كا وطرحوني أرضا، ثم انهالوا عليّ بالضرب بالأيدي والأرجل”.

ولفت ليجون، إلى أنه على الرغم من انتشار عدد كبير من طواقم الشرطة أمام مبنى المحكمة، إلا أنه لم يتدخل أحد منهم لردع المهاجمين عن الاعتداء، أو القبض عليهم، وأكد أنه لولا تدخل بعض المارة وفضهم الاعتداء، لكان مصيره مثل ما تعرض له اللاجئ السوري خالد، قبل 6 أشهر.

وأضافت الوكالة: “قبل شهور، أوقفت الشرطة الألمانية فردين منتميين إلى بي كا كا، واتهمتهما بالاعتداء على لاجئ سوري يُدعى عُدي خالد، ليلة رأس السنة الماضية، ما أدى إلى وفاته لاحقاً، ولم يُصدر القضاء الألماني بعد أي قرارت بحق المتهمين بقتل خالد”.

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