حرك أشجان المبعدين عن وطنهم بموقفه و أدائه الرائع .. لطفي بوشناق يفاجئ شباناً سوريين و يشاركهم الغناء في شوارع اسطنبول ( فيديو )

حرك أشجان المبعدين عن وطنهم بموقفه و أدائه الرائع .. لطفي بوشناق يفاجئ شباناً سوريين و يشاركهم الغناء في شوارع اسطنبول ( فيديو )

نشرت صفحة قناة الجزيرة المخصصة لتونس، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أول أمس الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر غناء المطرب التونسي المعروف لطفي بوشناق مع فرقة موسيقية سورية.

وقالت الجزيرة: تعليقاً على الفيديو: “مشهد جميل من أحد أكبر شوارع مدينة اسطنبول التركية .. لطفي بوشناق يغني مع فرقة موسيقية سورية ويساعدهم في جمع المال”.

ومع اقتراب المقطع المصور من نهايته، بادر بوشناق إلى حمل حقيبة الفرقة لجمع المال من المتفرجين، في بادرة لافتة منه.

وانتشر المقطع على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بإعجاب كبير وبتقدير لموقف المطرب التونسي الذي دعم الشبان السوريين وشاركهم غناء القدود الحلبية والمواويل، ثم ودعهم وأكمل طريقه.

وينتشر في اسطنبول، وخصوصاً في منطقة ميدان وشارع تقسيم، العديد من الفنانين والعازفين والفرق الموسيقية (من مختلف الجنسيات)، التي تقدم فنها للمارة.