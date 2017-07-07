حقيقة تصريح لمحلل سياسي أمريكي حوّل بشار الأسد لقاهر أمريكا و ساستها

يتناقل الموالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، تصريحاً منسوباً لمحلل سياسي أمريكي، يكيل فيه المديح لبشار الأسد، بألفاظ لا يقبل قولها ولا يستسيغها سوى العقل المؤيد.

نص التصريح أو البوست الذي يتناقله الموالون، والنشر الأحدث له تم اليوم عبر صفحة عضو برلمان بشار الأسد، الممثل “عارف الطويل”، أحد أشهر المروجين لبروبغندا نظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

المحلل السياسي الامريكي (بيتر بينارت) .. على قناة فوكس نيوز يقول :

الرجل الذي قال لنا عندما أصبحت جيوشنا وأساطيلنا على حدود بلاده الشرقيه:ـ ((طلباتكم مرفوضه )) , ((لا تحاولوا !!ـ ))

هذا الرجل الذي تعامل يومها مع وزير خارجيتنا آنذاك (كولن باول)

كما يتعامل مع وزير خارجية دويله صغيره لا قيمه لها

هذا الرجل الذي طالبه الرئيس أوباما بالتنحي عدة مرات حتى كاد يتوسل إليه أن يتنحى ..

اليوم أو غدا .. قد نكون مضطرين لاسترضائه .. وتنفيذ مشيئته .. وتلبية كل ما يطلبه في وجه التمدد التكفيري في الشرق الاوسط والذي بات يهدد العالم .

المذيعه : هل تتحدث عن الرئيس السوري ؟؟ـ

بيتر : ومن غيره سيدتي؟؟ .. للأسف هو لا أحد غيره …

بيتر بينارت هو محلل سياسي أمريكي ومحرر صحفي وأستاذ مشارك في جامعة الصحافة والعلوم السياسية في نيويورك، ولا صحة لهذا التصريح المنسوب له.

وسبق لبينارت أن قال في مقال له بعنوان “محاولة قتل بشار الأسد ليست فكرة متطرفة بالنظر إلى مصالح الولايات المتحدة الأمنية” : “سوريا لم تحكم من قبل بشار الأسد نفسه، بقدر ما حكمت من قبل طغمة علوية راغبة بتنفيذ جرائم فظيعة نظراً لحبها لامتيازات السلطة، وخوفها على أمن مجتمعها إن هي تنازلت عنها”.