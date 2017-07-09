قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات الجربا من معركة الرقة

نفى الناطق الرسمي باسم قوات #سوريا الديمقراطية، انسحاب قوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري (أحمد الجربا) من معركة تحرير مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال العميد طلال سلو، “إن ما تم تداوله يوم السبت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب قوات النخبة من جبهة شرق مدينة الرقة غير صحيح على الاطلاق”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت يوم السبت، إن “قوات النخبة التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق احمد الجربا انسحبت يوم السبت من محيط سور الرقة ومن حي الصناعة والمشلب وتمركزت في قرية حمرة ناصر وذلك بعد خلافات مع قوات سوريا الديمقراطية”.

ودخلت قوات النخبة مدينة الرقة من الجهة الشرقية، وسيطرت على حيي المشلب والصناعة أكبر أحياء المدينة الشرقية ووصلت إلى منطقة السرو التي تحيط بالمدينة القديمة. (DPA)