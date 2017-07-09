يقوم بتجهيز مشاريع الإعمار و التنمية منذ الآن .. تعرف إلى رئيس سوريا عام 2021 ! ( فيديو )

يقوم بتجهيز مشاريع الإعمار و التنمية منذ الآن .. تعرف إلى رئيس سوريا عام 2021 ! ( فيديو )

أثار سوري مقيم في اسطنبول جدلاً واسعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قدم نفسه كرئيس لسوريا عام 2021.

وظهر منشور (إعلان)، للسوري “عبد الله الحمصي”، يعلن فيه عن نيته العودة إلى سوريا، ليكون رئيسها وبانيها، وجاء في منشور الحمصي: من دمشق الى اسطنبول حكاية مهاجر سيعود الى سوريا رئيسها وبانيها ومستقبلها بمشيئة الله.. عبد الله الحمصي صاحب مشروع سوريا 2021”.

واطلع عكس السير على صفحة الحمصي (42 عاماً)، التي عرف عن نفسه فيها بالقول: “انا مسلم سني انتمي الى سوريا ابن دمشق ابن شام الامويين”، وأضاف: “ولدت في دمشق القديمة في حيّ ساجعله مجهولا حاليا عام 1974 ترعرعة في بيتٍ دمشقيّ تقليديّ لأُسرَةٍ عربية دمشقيّة عريقة اصيلة اجدادي من كبار وجهاء مدينة دمشق العريقة منذ عام 1890 لاجدادي تاريخ عظيم في النضال والجهاد والتضحية وحب الوطن. متزوج وعندي 3 اولاد”.

وتابع: “تنحدرُ عائلتي العريقة من أسرة عربيّة حجازية ويرجع نسب عائلتي القديم الى إلى عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، وهم اجداد سيدنا خالد ابن الوليد قدمنا الى مدينة حمص فأقام اجدادي فيها

…..وجد امي يرجع اصلة الى سيدنا سعد ابن عبادة”.

وعن قصته، قال: “احلم بوطن رائع جميل مزدهر يعيش فيه السوريون في تطور ونعيم ورخاء لا يوجد فيه مجرمون ولا طائفيون وطن ذا سيادة وعلم واحد مستقبل واضح جميل اتمنى من الله التوفيق”.

وتنوعت تعليقات السوريين على صفحة الحمصي بين ناقد وساخر ومعجب، وقد ذكر الحمصي في أحد منشوراته: “مشكلة السوريين 99% منهم انهم روس وكلهم يريدون ان يصبحو بدل #بشار انا الوحيد من بين 50 مليون سوري في العالم افصح اليوم للجميع بدون خوف او تراجع عن هدفي هذا ليس جنون انما هذا قدر الله اللذي سيتحقق قريبا #بأذن_الله الرئيس السوري #عبد_الله_الحمصي”.

وتذخر صفحة الحمصي بالعديد من مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد، تظهر المشاريع التي يفترض أن يقوم بها الحمصي بعد وصوله إلى منصب الرئاسة عام 2021، وقد على على أحدها بالقول: “سوريا بعد انتخاب رئيس جديد في عام 2021 وزوال حكم بشار ستكون هكذا خلال 7 سنين فقط”.