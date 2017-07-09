يقوم بتجهيز مشاريع الإعمار و التنمية منذ الآن .. تعرف إلى رئيس سوريا عام 2021 ! ( فيديو )

أثار سوري مقيم في اسطنبول جدلاً واسعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قدم نفسه كرئيس لسوريا عام 2021.

وظهر منشور (إعلان)، للسوري “عبد الله الحمصي”، يعلن فيه عن نيته العودة إلى سوريا، ليكون رئيسها وبانيها، وجاء في منشور الحمصي: من دمشق الى اسطنبول حكاية مهاجر سيعود الى سوريا رئيسها وبانيها ومستقبلها بمشيئة الله.. عبد الله الحمصي صاحب مشروع سوريا 2021”.

واطلع عكس السير على صفحة الحمصي (42 عاماً)، التي عرف عن نفسه فيها بالقول: “انا مسلم سني انتمي الى سوريا ابن دمشق ابن شام الامويين”، وأضاف: “ولدت في دمشق القديمة في حيّ ساجعله مجهولا حاليا عام 1974 ترعرعة في بيتٍ دمشقيّ تقليديّ لأُسرَةٍ عربية دمشقيّة عريقة اصيلة اجدادي من كبار وجهاء مدينة دمشق العريقة منذ عام 1890 لاجدادي تاريخ عظيم في النضال والجهاد والتضحية وحب الوطن. متزوج وعندي 3 اولاد”.

وتابع: “تنحدرُ عائلتي العريقة من أسرة عربيّة حجازية ويرجع نسب عائلتي القديم الى إلى عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، وهم اجداد سيدنا خالد ابن الوليد قدمنا الى مدينة حمص فأقام اجدادي فيها
…..وجد امي يرجع اصلة الى سيدنا سعد ابن عبادة”.

وعن قصته، قال: “احلم بوطن رائع جميل مزدهر يعيش فيه السوريون في تطور ونعيم ورخاء لا يوجد فيه مجرمون ولا طائفيون وطن ذا سيادة وعلم واحد مستقبل واضح جميل اتمنى من الله التوفيق”.

وتنوعت تعليقات السوريين على صفحة الحمصي بين ناقد وساخر ومعجب، وقد ذكر الحمصي في أحد منشوراته: “مشكلة السوريين 99% منهم انهم روس وكلهم يريدون ان يصبحو بدل #بشار انا الوحيد من بين 50 مليون سوري في العالم افصح اليوم للجميع بدون خوف او تراجع عن هدفي هذا ليس جنون انما هذا قدر الله اللذي سيتحقق قريبا #بأذن_الله الرئيس السوري #عبد_الله_الحمصي”.

وتذخر صفحة الحمصي بالعديد من مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد، تظهر المشاريع التي يفترض أن يقوم بها الحمصي بعد وصوله إلى منصب الرئاسة عام 2021، وقد على على أحدها بالقول: “سوريا بعد انتخاب رئيس جديد في عام 2021 وزوال حكم بشار ستكون هكذا خلال 7 سنين فقط”.

 

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24 thoughts on “يقوم بتجهيز مشاريع الإعمار و التنمية منذ الآن .. تعرف إلى رئيس سوريا عام 2021 ! ( فيديو )”

  1. أنا مع الثورة
    ولكن كيف لوطن غير طائفي يكون علمه مكتوب عليه بالخط العريض الله أكبر!!!!
    مع احترامي للمسلمين هذا العلم لا يمثلني.. ومثلي كثر!
    لا أعتقد أنه رئيس لكل السوريين!!
    علمانية الدولة هي الضامن الوحيد للتعايش بسلام.. ( طبعا ما حدا ينط ويقول انو هي بشار الاسد علماني!! فالعلمانية منه براء.. بشار ببساطة نظام طائفي لايمثل العلمانية بل يتستر بها وهذا فرق كبيييير)

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    1. هالشي مو انت ولا واحد ولا تنين و لا فئة قليلة بتقرروا اللي بقرروا هو اكبر فئة تمثل اكبر شريحة من الشعب السوري و هيك بكون في تحقيق لمصلحة اغلبية الشعب لانو مو خرج يعمل كل واحد دولة ع كيفو يا عمي بتصير ش‘ربة بعدين .

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  3. ما جاب سيرة المهدي المنتظر؟ كل فترة يطلع واحد و يقول ان الله ارسله مهديا للعالمين. هاد اول واحد يرسله الله بديلا لبشار الأسد. الأخ مفكر حالو ذكي! مفكر عن جد ان العالم ما ملاقي بديل لبشار الاسد و عم بعرض حالو للبيع.
    يا محترم، اذا بقيت سوريا موحده فلن يكون رئيسها سني عربي. طلع حواليك و بتفهم. و اللي مفهمك ان الشباب ما ملاقيين بديل للجحش غلطانين. الشباب ما بدهم بديل. مشيئة الله تهديك و تسامحك

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  4. نعم ولما لا الا يحق لأي مواطن سوري ان يتقدم قانونيا بترشيح نفسه لانتخابات االرياسة السورية … الا يحق للشعب السوري ان يحلم برئيس حقيقي منتخب من شعبه يعمل من اجل عزة ومنعة وتقدم سوريا صاحب مشروع حضاري سوري اخلاقي وسياسي واقتصادي وبرلماني حقيقي يمثل كل فئات الشعب الأحرار تحت قبة البرلمان . برلمان له القدرة على محاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين . ليسوا منتفعين وفاسدين ومرتشين .. الا يحق لنا ان نتخلص من الاشرار الذين دمروا البلاد دون وازع من دين او ضمير . هل قدر سوريا ان يحكمنا حثالة البشر الذين نشروا القتل والتعذيب والتشريد والتهجير للسوريين داخل البلاد وخارجها .. نريد ان يرجع لسوريا وجهها الحضاري الاخلاقي المشرق .. نريد دولة موءسسات لا دولة مخابرات نريد دولة تدافع عن شعبها . تعيد لهم كراماتهم المفقودة منذ خمسين سنة .. ايها المواطنون السوريون الشرفاء تقدموا بمشاريعكم وبرامجكم لإعادة سوريا الى مسارها الصحيح مثل جميع دول العالم الحر دولة لا تخاف العصافير فيها من التغريد حيث يتفتح الياسمين وينشر عبق رائحته في الجو وتعود الفرحة والابتسامة على شفاه الأطفال … بعيدا عن آلة الموت والدمار والحقد والشر التي زرعها نظام فاجر شرير لا هم له الا الحكم ..

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  5. هل شاهدتم في الفيديو الاول كيف الدرج او السلالم مطلية بالوان قوس قزح ؟
    هذا يعني انه لا خوف على المثليين من اي شيء.

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  9. اهلا باي سوري ان يكون رئيسا للجمهورية اذا كانت تتوفر فيه الشروط التي تؤهله لهذه المهمة التي تعتبر كارثية في هذا الوقت بالذات ومقبول منك ان تجهز نفسك وتضع المشاريع وتحلم ونتمنى لك التوفيق ان كنت ستقدم الخير لهذا البلد الذي ابتلي بالانانيين واصحاب المصالح
    ولكن انت ومنذ الان بدأت تتفاخر بانتما ئك لصحابة افاضل رضي الله عنهم ولا اعرف كيف استطعت عبر كل هذه السنين ان تحصي نسبك وترجعه الى خالد ابن الوليد وسعد بن عبادة رضي الله عنهما
    وبصراحة تامة انا لا يهمني اصلك وانما يهمني عملك واعتبر هذا تفاخرا في غير محله وعليك التفاخر بما تقدمه ويكفينا بشار واحد اصبح رئيسا لانه ابن حافظ الاسد ولا يملك من مقومات الرئاسة شيئا وها انت ترى نتائج هذا التوريث
    وانا لا يمكن ان انتخب رئيسا حتى لو كان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن صالحا وقادرا على القيام بمهماته وهل نسيت قول سيدنا محمد لابنته فاطمة رضي الله عنها انه وهو رسول الله لا يغني عنها من الله شيئا

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  10. أول ما وصلت لكملة حمصي أثناء القراءة ضحكت وتركت المقالة
    مزحة حلوة عالصبح بس حطوها يوم الأربعاء مو الأحد

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  14. يبدو أن 40% من حملته الانتخابية ستركز على انه مسلم؛ سني؛ دمشقي؛ ولد في حي كذا؛ وينتمي لاسرة كذا؛ اسرته ناضلت وحاربت وضحت وقدمت؛ عائلته دمشقية أصيلة تعود جذورها إلى عدنان وربما قحطان….الخ الخ
    هذا النفس الفئوي؛ الطائفي الجهوي هو من اوصل سوريا ومعها كل السوريين إلى ما نحن فيه الحين.
    اعتقد بأنها سقطة كبيرة وقبل ٤ سنوات من الترشح ان تقدم نفسك على انك مسلم سني دمشقي ؛ تنتمي لعائلة ذات حسب ونسب…. بدل ان تقدم نفسك على انك مواطن سوري عادي يجمعك والسوريين الانتماء فقط للوطن وليس لطائفة بعينها او عائلة او طبقة اجتماعية.
    من البداية تخاطب المسلمين السنة الدمشقيين ذوي الأصول الدمشقية العريقة. خطاب فئوي عنصري نازي بامتياز. انت فاشل سياسيا.

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  16. ملاحظين يا جماعه ان الأخ طلب حفيد المهاجرين و الانصار؟ من المهاجرين اخد بني مخزوم (رجال الحرب و المال و الدهاء) و من الانصار (الدين و التقوى). لو مترشح مهدئ منتظر كنت صدقتو اكتر.

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  21. النهفة أنه ما قال رح يترشح قال رح يكون رئيس سوريا في عام 2021، وربط قضاء وقدر الله بشي ما تحقق. ههههههه والله انتو السوريين نهفة علي الحلال هدا مهضوم كتير قال رح يصير رئيس قال لك روح عبيتك حجي

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