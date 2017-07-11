تابع أحدث الأنباء المتواردة عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ” داعش ” ( محدث أولاً بأول )

↓ المرصد : معلومات مؤكدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن وفاة أبو بكر البغدادي أمير تنظيم”الدولة الإسلامية”

↓ سكاي نيوز : البنتاغون يقول إن ليس لديه معلومات تؤكد مقتل البغدادي

↓ السومرية نيوز : تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

↓ السومرية نيوز : التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه “الثبات في المعاقل”

↓ المرصد لقناة العربية : البغدادي قتل شرق دير الزور على الحدود مع العراق

↓ المرصد: نمتلك معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر البغدادي (العربية)

↓ المرصد : البغدادي فارق الحياة بعد أن كان متواجداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة في قرية بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق

↓ المرصد : لم يعرف كيف قتل .. بضربات التحالف الدولي أو الضربات الروسية أو متاثراً بجراح أصيب بها في قصف سابق

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15 thoughts on “تابع أحدث الأنباء المتواردة عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ” داعش ” ( محدث أولاً بأول )”

  1. البغدادي فزاعة مثله مثل الفزاعات الذين سبقوه
    تضعهم أميركا في الأماكن التي لديها فيها مآرب وعند انهاء المهمة تختفي الفزاعة بحجة الموت

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    1. لا تستعجل غير معروف وانت تظن ان قائدك مخلد الى الابد فهو لاحق به قريبا وسيكون الى الابد في الدرك الاسفل من النار

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    1. لا تستعجل غير معروف وانت تظن ان قائدك مخلد الى الابد فهو لاحق به قريبا وسيكون الى الابد في الدرك الاسفل من النار

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  8. اسألولنا المخرج و كاتب السيناريو والمنتج الامريكي و الايراني و الاسرائيلي مين الشخصية اللي رح تحل محله في الجزء الثاني من اسطورة داعش

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  10. خبر مفرح و أرجو من الله أن نسمع قريبا عن مقتل الجولاني و المحيسني و جميع من ولاهم عل و عسى ان تنظف هذه الأمة من المجرمين التكفيريين القتلة أصحاب الفكر المشوه الذين يعيشون بيننا كالجراثيم لعنهم و خزاهم الله على تشويه ديننا الحنيف دين التسامح و المحبة و الأخلاق العالية

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  11. نشرت الكثير من الشائعات عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي و أتضح بعد ذلك أنها كانت كاذبة نتمنى أن تكون الأخبار صحيحة هذه المرة

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  12. لا نعرف كيف قتل ومتى كان ذلك ولكن نعرف انه افضى الى ما قدمت يداه وحسابه عند الله
    ولكن ظهوره ودولته كانت كارثة حقيقية على العرب السنة في كل مكان خاصة في العراق وسوريا والمصيبة ان الارهابيين الحقيقيين والقتلة تواروا وراء اسمه واسم دولته المزعومة والتي اجمعت الكرة الارضية على حربها فكان تدمير المدن وقتل وتشريد الطائفة المتهمة انها حاضنة له وهي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب وتنطع الاقزام وادعو انهم عمالقة وانهم هزموا اقوى ارهابيين في العالم وارهابهم وضعفهم لا يخفى على احد واجتمعت معهم دول قادرة على تدمير الكرة الارضية باسرها خلال ساعات ان لم نقل دقائق وكانوا المستفيدين الوحيدين من وجود البغدادي ودولته
    والى الله ترجع الامور

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  13. انتهت مهمة هدا العميل لذلك قتلته ايران والنظام السوري لكي لاينفضح امرهم بعد ان حققوا اهدافهم بتحويل انظار العالم عن الثورة السورية وشيطنتها والباسها ثوب الارهاب لكي يحاربها العالم ويدعمون بشار وقد تحققت اهدافهم ونجحوا نجاحا باهرا ليس لانهم اذكياء لان العرب جهلة ويكرهون بعضهم ويغدرون ببعضهم لذلك غدروا بالسوريين وتركوهم وتامروا عليهم ولان السوريون ابتلاهم الله ايضا باجحش معارضة اصبحوا يتقاتلون على المناصب قبل ان يسقط النظام لكن الله سينصر الحق ولو بعد حين , الى اللقاء مع عميل اخر ومسرحية اخرى

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