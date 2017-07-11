تابع أحدث الأنباء المتواردة عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ” داعش ” ( محدث أولاً بأول )

تابع أحدث الأنباء المتواردة عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ” داعش ” ( محدث أولاً بأول )

↓ المرصد : معلومات مؤكدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن وفاة أبو بكر البغدادي أمير تنظيم”الدولة الإسلامية”

↓ سكاي نيوز : البنتاغون يقول إن ليس لديه معلومات تؤكد مقتل البغدادي

↓ السومرية نيوز : تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

↓ السومرية نيوز : التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه “الثبات في المعاقل”

↓ المرصد لقناة العربية : البغدادي قتل شرق دير الزور على الحدود مع العراق

↓ المرصد: نمتلك معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر البغدادي (العربية)

↓ المرصد : البغدادي فارق الحياة بعد أن كان متواجداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة في قرية بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق

↓ المرصد : لم يعرف كيف قتل .. بضربات التحالف الدولي أو الضربات الروسية أو متاثراً بجراح أصيب بها في قصف سابق