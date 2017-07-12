” لن نبقى صامتين إزاء أي هجوم يستهدفها .. شريف شحادة : من واجب ” الحكومة ” حماية مدينة عفرين

قال عضو برلمان بشار الأسد السابق، شريف شحادة، إن “الحكومة السورية أصدرت بيانات عديدة تندد فيها هجمات تركيا على الأراضي السورية”، تعليقاً منه على التطورات في عفرين.

وقال شحادة لشبكة رووداو الكردية، أول أمس الاثنين، إن “تركيا احتلت مناطق عديدة من الأراضي السورية”، لافتاً إلى أن “عفرين مدينة سورية وتعيش فيها المكونين (العرب والكرد) لذلك من واجب الحكومة أن تحمي المدينة”.

وأضاف أن “الحكومة السورية سترد على أي هجوم على أراضيها، ولا اعتقد أن تبقى الحكومة صامتة جراء أي هجوم يحصل في عفرين”.