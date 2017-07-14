ألمانيا : مرشدة سياحية تشبه مدينة بون سابقاً بمدينة حلب الآن

تنظم العديد من المنظمات والمبادرات الألمانية رحلات تعريفية عن المدن الألمانية الكبيرة للاجئين في البلاد، ليأخذوا فكرة عامة عن ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن إحدى تلك الرحلات كانت إلى بون، بولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، تم خلالها اصطحاب 26 لاجئاً برفقة 15 متطوعاً.

ونظمت الرحلة مبادرة “أهلاً بكم في شيلدغن” المحلية، وجمعت الأموال لها عبر حملة تبرع ومساعدة مالية من أبرشية كولونيا.

وكانت الرحلة للتعريف بالمدينة، وتم خلالها زيارة الأماكن المهمة والمعالم التاريخية، حيث زاروا في البداية متحف التاريخ، والتقوا دليلاً سياحياً أخذتهم إلى الحي الحكومي سابقاً، وشرحت لهم عن ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقالت المرشدة السياحية: ” بون كانت تبدو سابقاً تماماً كمدينة حلب السورية الآن”، وحدثتهم بعدها عن فترة ما بعد انتهاء الحرب وتقسيم ألمانيا، وإنشاء البرلمان، وأجهزة الدولة الجديدة في غربي ألمانيا، وخصوصاً بون باعتبارها عاصمة ألمانية الغربية.

وأتاحت الرحلة فرصة للاجئين للتعرف على بعضهم البعض وعلى الألمان، إضافة للترويح عن النفس وممارسة اللغة.