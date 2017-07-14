جعجع : لن نضع النازحين السوريين في فم بشار الأسد .. نطلب إعادتهم للمناطق الآمنة أو سنرسلهم بالباخرة إلى أوروبا !

تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، يوم أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بمعراب، عن مسودة قدمها حزبه لإعادة “النازحين السوريين”، بهدف “توجيه رسالة واضحة الى الامين العام للامم المتحدة لبدء العمل على اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا”.

وأكد جعجع، بحسب ما نقلت عنه صحيفة النهار اللبنانية، أن “ملف اعادة النازحين السوريين الى سوريا هو قرار سيادي لبناني ولا ننتظر اي احد ليقول لنا ما يجب ان نقوم به. عندما استقبلنا النازحين لم نطلب اذنا من احد واهتممنا بهم برحابة صبر، واليوم اتعب لبنان هذا الوجود، ونرى ان جرس العودة قد قرع لان الوضع بدأ يتأزم بين اللبنانيين والنازحين لاسباب عدة، وقد يصل بنا الامر الى الهاوية ان لم نبدأ بمعالجته فورا عبر رسالة واضحة سنوجهها الى الامم المتحدة كي تبدأ البحث في سبل وآلية اعادة النازحين الى قراهم او الاماكن الآمنة في سوريا، خصوصا مع تراجع حدة المعارك على الارض والتي قد تنتهي بشكل كبير بعد شهرين تقريبا”.

ورداً على سؤال بشأن تعريض حياة السوريين للخطر، قال: “لا نريد ان نضع النازحين في فم الاسد .. نحن نطلب اعادتهم الى المناطق الاربع الآمنة التي بدأت تظهر ملامحها في الشمال والجنوب وشمال شرق وادلب قريبا، حيث سيكونون بحماية الامم المتحدة وليس النظام”.

وعن موضوع الحوار مع النظام لإعادة السوريين، أوضح أن “الحوار مع النظام ومحاولة اعطائه شرعية فقدها لن يكون من خلالنا، خصوصا ان الحوار معه سيعرقل العودة ولن يسهلها كما يظن البعض. القرار في سوريا بات مقسما على 4 قوى، اميركا وتركيا وايران وروسيا”.

وتعليقاً على موقف ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي قالت انه “من المبكر اعادة النازحين السوريين”، قال: “ان لم تقبل الامم المتحدة اعادة النازحين الى سوريا فنحن سنضعهم على اول باخرة متجهة اليها، ولن نتهاون بهذا الموضوع بعد اليوم، ولا يزايدوا علينا بالحس الانساني، نحن من استقبلناهم في بلادنا بهذا العدد الكبير، لكن ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب”.