جعجع : لن نضع النازحين السوريين في فم بشار الأسد .. نطلب إعادتهم للمناطق الآمنة أو سنرسلهم بالباخرة إلى أوروبا !

تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، يوم أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بمعراب، عن مسودة قدمها حزبه لإعادة “النازحين السوريين”، بهدف “توجيه رسالة واضحة الى الامين العام للامم المتحدة لبدء العمل على اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا”.

وأكد جعجع، بحسب ما نقلت عنه صحيفة النهار اللبنانية، أن “ملف اعادة النازحين السوريين الى سوريا هو قرار سيادي لبناني ولا ننتظر اي احد ليقول لنا ما يجب ان نقوم به. عندما استقبلنا النازحين لم نطلب اذنا من احد واهتممنا بهم برحابة صبر، واليوم اتعب لبنان هذا الوجود، ونرى ان جرس العودة قد قرع لان الوضع بدأ يتأزم بين اللبنانيين والنازحين لاسباب عدة، وقد يصل بنا الامر الى الهاوية ان لم نبدأ بمعالجته فورا عبر رسالة واضحة سنوجهها الى الامم المتحدة كي تبدأ البحث في سبل وآلية اعادة النازحين الى قراهم او الاماكن الآمنة في سوريا، خصوصا مع تراجع حدة المعارك على الارض والتي قد تنتهي بشكل كبير بعد شهرين تقريبا”.

ورداً على سؤال بشأن تعريض حياة السوريين للخطر، قال: “لا نريد ان نضع النازحين في فم الاسد .. نحن نطلب اعادتهم الى المناطق الاربع الآمنة التي بدأت تظهر ملامحها في الشمال والجنوب وشمال شرق وادلب قريبا، حيث سيكونون بحماية الامم المتحدة وليس النظام”.

وعن موضوع الحوار مع النظام لإعادة السوريين، أوضح أن “الحوار مع النظام ومحاولة اعطائه شرعية فقدها لن يكون من خلالنا، خصوصا ان الحوار معه سيعرقل العودة ولن يسهلها كما يظن البعض. القرار في سوريا بات مقسما على 4 قوى، اميركا وتركيا وايران وروسيا”.

وتعليقاً على موقف ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي قالت انه “من المبكر اعادة النازحين السوريين”، قال: “ان لم تقبل الامم المتحدة اعادة النازحين الى سوريا فنحن سنضعهم على اول باخرة متجهة اليها، ولن نتهاون بهذا الموضوع بعد اليوم، ولا يزايدوا علينا بالحس الانساني، نحن من استقبلناهم في بلادنا بهذا العدد الكبير، لكن ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب”.

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رأي واحد على “جعجع : لن نضع النازحين السوريين في فم بشار الأسد .. نطلب إعادتهم للمناطق الآمنة أو سنرسلهم بالباخرة إلى أوروبا !”

  1. المتكلم هو سمير جعجع وهوقائد “حزب” فاشي مافيوي يدعى “حزب القوات اللبنانية”
    تلطخت أيدي سمير جعجع بدماء أكثر من 200 الف قتيل نصفهم مسيحين في الحرب الأهلية اللبنانية
    تمت إدانة سمير جعجع بالأدلة الدامغة على إغتيال الشهيد رشيد كرامة عندما كان رئيس وزراء لبناني سايق
    سمير جعجع ينتمي إلى “المارونية السياسية” وهي أبشع أنواع الطائفية المقيتة التي ترتقي إلى تنظيم المافيا
    مايسمى بـ”فكر” سمير جعجع يقوم على توظيف المسيح كنائب له في الهيئة التنفيذية للقواتاللبنانية.
    هذا السعار الآن ضد النازحين السورين في لبنان-وماهم بنازحين بل هم على أرضهم التي سلخها جنرال فرنسي غاصب من سوريا عام 1920- هذا السعار هو سياسة إنتخابية شعبوية قذرة تحرض المسعورين من الفاشيست اللبنانيين على إخوة لنا سورين في لبنان أفادو دورة الإقتصاد اللبناني بمليارات الدولارات علاوة على ماينهب لصوص وسراق لبنان من المساعدات الأممية الموجهة للسورين.
    ولكن الله يمهل ولا يهمل
    ياأيها السوريين في لبنان تشبثو بأرضكم وإصبرو وصابرو إن نصر الله قريب.

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