لافروف : لا ندعم بشار الأسد .. و لكن !

لافروف : لا ندعم بشار الأسد .. و لكن !

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، إن موسكو لا تدعم رئيس بشار الأسد، إلا أنها تحاول تجنب تكرار السيناريو العراقي في سوريا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الرسمية عن لافروف قوله: “نحن لا ندعم الأسد، بل نلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مصير سوريا ورئيسها”.

وفي محاضرة ألقاها في مقر “صندوق كوربر” في برلين، اعتبر لافروف أن “الشعب السوري وحده هو من يحق له تقرير مصير سوريا”.

واعتبر لافروف أن مفاوضات أستانة أعطت زخماً إيجابياً لعملية التسوية السورية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، مشيراً إلى أن المعارضة السورية “يجب أن تتخلى عن لغة الإنذارات خلال المفاوضات ومحاولات تغيير النظام في سوريا وطرح شروط مسبقة”.