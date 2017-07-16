ممثلة لبنانية للسوريين في لبنان : ” اللبنانية عم بيموتوا بسوريا تيحموا أرضكن و عرضكن .. افرقونا بريحة طيبة ” !

عالحالتين نصيحة افرقونا بريحة طيّبة …قلوبنا طيّبة كتير بس لحمنا قاسي و مُرّ كتيييييييير !!!! اسألوا التّاريخ والحَقوا جغرافيّة أصولكُن…. مشاركينّا أرضنا و ميِّتنا و قمحنا و طرقاتنا و عقلبنا أحلى من العسل و كرامتنا من كرامتكُن … لبنانيّة عم بيموتوا عالأراضي السّوريَة تيحموا أرضكُن و عَرضكُن من داعش … بعد كل هيدا البعض يتطاول عالجيش اللبناني إيه فشَرتوا … جيشنا بطل و مُثَقّف مش شغلة اللي ما عنده شغلة و ممّا هَبّ و دَبّ …. أو بفسِّركُن أكتررررر ؟!!! 🙈 بلاها أفضل … كِلوا من صحنّنا و ريتوا ألف صحّة و هنا آمين يا رب بسسسسسس حَذاري و التَفّ !!!! و قد أعذِرَ مَن أَنْذَر …

نادين الراسي – ممثلة لبنانية – فيسبوك

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3 آراء على “ممثلة لبنانية للسوريين في لبنان : ” اللبنانية عم بيموتوا بسوريا تيحموا أرضكن و عرضكن .. افرقونا بريحة طيبة ” !”

  1. ياحمارة..
    الي اجا على سوريا من لبنان مش الجيش اللبناني.
    اللي اجا على سوريا من لبنان حزب ارهابي شيطاني من الضاحية الجنوية لحتى يساعد الإرهابيين بسوريا على قتل الشعب السوري المسكين.

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