ميليشيات بشار الأسد تسيطر على سلسلة آبار النفط جنوب غرب الحسكة بعد معارك مع ” داعش ” .. و الهدف التالي هو ” السخنة “

ميليشيات بشار الأسد تسيطر على سلسلة آبار النفط جنوب غرب الحسكة بعد معارك مع ” داعش ” .. و الهدف التالي هو ” السخنة “

سيطرت ميليشيات بشار الأسد مدعومة بضربات جوية روسية عنيفة على سلسلة من آبار النفط في جنوب غرب محافظة الرقة يوم السبت.

ونقلت قناة الإخبارية النظامية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش سيطر على حقول نفط الوهاب والفهد ودبيسان والقصير وأبو القطط وأبو قطاش وعدة قرى أخرى في منطقة الصحراء الواقعة في جنوب غرب محافظة الرقة.

وتقع تلك الحقول جنوبي بلدة الرصافة وآبارها النفطية والتي استعادها النظام الشهر الماضي.

وحققت الميليشيات المدعومة من إيران تقدما شرقي مدينة حلب في الشهور القليلة الماضية واستعاد قطاعات من الأراضي غربي نهر الفرات انسحب “داعش” منها للدفاع عن الرقة معقله الرئيسي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن أحدث المكاسب تعزز من قبضة النظام على مساحة من الأراضي تمتد من شرق محافظة حماة إلى شرق حمص وأطراف محافظتي الرقة ودير الزور.

وأضاف المرصد أن القوات الجوية الروسية كثفت ضرباتها على عدة أهداف وبلدات يسيطر عليها المتشددون في المنطقة التي تضم عقيربات التي استهدفتها صواريخ كروز روسية أطلقت من سفن حربية في البحر المتوسط نهاية أيار.

وسيتمثل الهدف التالي للميليشيات النظامية في استعادة بلدة السخنة بوابة محافظة دير الزور الواقعة بشرق البلاد على الحدود مع العراق ومن المرجح أن تكون آخر معقل كبير لداعش في سوريا إذا فقدوا السيطرة على الرقة.