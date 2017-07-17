صحيفة سعودية : محاكمة سوري بتهمة التخطيط لتفجير مسجد .. و الأخير يدافع عن نفسه

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة اتهمت “داعشياً سورياً”، بالاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية داخل مسجد في السعودية، بعد مبايعته زعيم التنظيم.

وأضافت الصحيفة أن “المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عقدت أمس (الأحد) أولى جلسات محاكمة المتهم، وخصصت لوكيل النيابة العامة لتقديم لائحة الاتهام ضد المدعى عليه وسط حضور وسائل الإعلام”.

واتهم وكيل النيابة العامة المتهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومبايعته زعيم التنظيم المدعو أبوبكر البغدادي، واستغلاله الأراضي السعودية للسفر للعراق.

كما اتهمته النيابة العامة بالموافقة على القيام بأعمال إرهابية داخل أحد المساجد بالسعودية، إضافة إلى تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام.

كما اتهم بإرسال مبلغ 400 ريال لأحد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي، وشروعه بالخروج للعراق بطريقة غير نظامية.

وطالب وكيل النيابة المحكمة بتطبيق الحد الأعلى من نظام أمن الحدود ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى مصادرة هاتفه الجوال، وإبعاده من السعودية بعد انتهاء محكوميته.

في المقابل، طلب المدعى عليه من ناظر القضية إمهاله للجلسة القادمة لإعداد جوابه بنفسه على ما اتهم به، وقوبل طلبه بالموافقة.