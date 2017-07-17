مصر : السجن المؤبد لسوري ” حاول إدخال 4 آلاف قطعة حشيش “

قالت صحيفة مصرية، إن “محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المؤبد، بحق شخص سوري الجنسية، بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، بهدف ترويجه في المحافظات المصرية”.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت عام 2016، إخطاراً يفيد بقيام “محمد حسن المصطفى دعبول”، سوري الجنسية، والبالغ من العمر 55 عاماً، بجلب كمية من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، بحسب الصحيفة، وبتفتيش حقيبة كانت بحوزته عثر داخلها على قطع “كبيرة الحجم” من الحشيش، وتوجهت أيضاً إلى مخزن المتهم لتفتشيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن تفتيش المخزن، أسفر عن العثور على حوالي 4150 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وسط ألواح من الأخشاب المجوفة.

وأقر السوري بحيازته للحيش بقصد الاتجار به، وأنه حصل عليه من الخارج عن طريق إدخاله بعبوات كرتونية مخبأة في الأخشاب، وذلك حتى يستطيع إدخاله دون كشفه من قبل أجهزة الأشعة.