يمكن للطلاب السوريين الاستفادة منها .. فتح باب التسجيل لمنحة دراسية في البرتغال

منحة دراسية .. ( لمن يحمل الجنسية السورية )

هذا المنشور مهم جداً, أتمنى من الكل أن يشاركه لأن عدد كبير من الناس سألني عن المنحة التي أدرس بها في البرتغال من قبل والآن الفرصة متاحة للإنضمام الى هذه المنحة.

المنحة التي أكمل بها برنامج دراستي في الهندسة المعمارية في البرتغال فتحت للتقديم من جديد, أي شخص سوري سواءً يعيش في سوريا حالياً أو كان في سوريا من قبل يحق له التقديم.

أنا جزء من هذه المنحة منذ 3 سنوات تقريباً, منذ سنة ال 2014 , والآن بدأت بالماجستير وما زلت جزءاً منها.

رابط المنحة (اضغط هنا)