مصرحاً لوسائل إعلام أجنبية لأول مرة .. حافظ الصغير يصف السوريين المعارضين لوالده بالعميان !

تحدث حافظ بشار الأسد، ابن بشار الأسد، من البرازيل خلال مشاركته في الأولمبياد الدولي للرياضيات بريو دي جانيرو، عن مواقفه مما يحصل في سوريا ومستقبله العلمي والمهني، في تصريحات هي الأولى من نوعها.

وفي مقابلة مع مجموعة ” Globo ” الإخبارية، أصر حافظ على أنه ليس الأفضل في الفريق السوري المشارك في الأولمبياد الذي ستستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

وقال حافظ إنه يفتخر بشرف تمثيل بلاده في هذه المسابقة الدولية للشباب، مؤكدا أنه خاض المسابقات المحلية ليفوز بحق الانضمام إلى الفريق السوري في هذا الحدث الدولي، وأصر على أنه مواطن سوري مثل أي شخص آخر، ويعيش في بلاده ويرى “كافة فظائع الحرب”.

ونفى أن تكون “الحرب في سوريا”، أهلية، مصراً على أنها عبارة عن “معركة من أجل استرجاع أراضي الوطن”، وشدد على أن الأمل لم يكن أبدا مفقودا في بلاده، وأن الشعب والحكومة موحدان في مواجهة القوى التي تتدخل من أجل الاستيلاء على البلاد.

وأضاف: “من وجهة نظري الشخصية، آمل في ألا تستمر الحرب بعد الآن طويلا، لكن مثل هذه المشاكل تحتاج إلى الوقت لتسويتها. إنه أمر أكثر صعوبة. والأزمة مستمرة منذ 6 سنوات وآمل في أنها تقترب من نهايتها”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يريد أن يغادر سوريا، شدد نجل الرئيس قائلا: “لا، أبداً”.

وأكد حافظ أنه خلال مشاركاته في مسابقات دولية عبر العالم، يواجه أحيانا أسئلة حول مواقفه السياسية، لكن الناس يتفهمون بسرعة أنه شاب عادي تماما، وأضاف: “عشت دائما كطفل عادي، ويراني أصدقائي كشخص عادي. أنني عادي مثل الآخرين”.

وحول مستقبله المهني، قال حافظ إنه يريد أن يكون مهندساً، لكنه لم يختر اختصاصه المستقبلي بعد.

ورداً على سؤال حول شعوره عندما يقول الناس إن والده ديكتاتور، شدد حافظ أنه يعرف جيداً إلى أي نوع من الرجال ينتمي أبوه، ولفت إلى أن “الناس يقولون أشياء كثيرة عن الرئيس لكن الكثيرين منهم عميان وأقوالهم ليست صحيحة”.

وفي رسالة لشباب سوريا، قال حافظ إنه يعوّل على ألا يموت الأمل في قلب أي شاب، وشدد على أن الجهود الدؤوبة ستسمح بتحقيق كل شيء.

وبشأن انطباعه عن ريو، قال حافظ إن المدينة تشبه دمشق قليلا، وأكد أن معظم مناطق المدينة آمنة، لكن هناك أحياء خطيرة. وشدد على أن هناك دائما إمكانية لوضع حد للعنف وفرض السيطرة على الوضع. (RT)