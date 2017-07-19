ألمانيا : تعرض مئات الأطفال لاعتداءات جنسية من قبل رهبان و مدرسين في إحدى المدارس الكاثوليكية

ألمانيا : تعرض مئات الأطفال لاعتداءات جنسية من قبل رهبان و مدرسين في إحدى المدارس الكاثوليكية

كشف تقرير ألماني، تعرّض أكثر من 547 طفلا في جوقة كنيسة ريغينسبورغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، لاعتداء جنسي من قِبل رهبان ومدرسي إحدى مدارس الكنيسة الكاثوليكية.

واوضح التقرير الذي أعدّه المحامي أولريتش ويبر بتكليف من إدارة مدرسة دومزباتزن، أنّ حالات الاعتداء الجنسي جرت بين أعوام 1945 و 1990، وأنّ الأطفال تعرضوا للضرب المبرح إلى جانب الاعتداءات الجنسية.

ولفت التقرير إلى أنّ جورج راتزينغر شقيق بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، كان يشغل منصباً إدارياً في جوقة كنيسة ريغينسبورغ بين أعوام 1964 و1994.

وأضاف المحامي في تقريره أنّ راتزينغر يتحمّل مسؤولية ما جرى في تلك الفترة، على اعتبار أنه تغاضى عن الاعتداءات التي جرت حينها.

وأشار ويبر أنه لن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية، بسبب سقوط الاتهامات الموجهة إلى المتورطين بالتقادم

وكانت الكنيسة وافقت في وقت سابق على دفع تعويض لضحايا الاعتداءات الجنسية، وفقا لكل حالة، وتتراوح بين 5 آلاف يورو الى 20 الف يورو. (DPA)