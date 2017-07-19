ألمانيا : محكمة تسمح بترحيل ” إسلامي متشدد ” إلى روسيا

قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا بالسماح بترحيل شاب يشتبه في أنه “إسلامي متشدد” إلى روسيا، وهو الإجراء الذي تعتزم ولاية بريمن الألمانية القيام به.

وقالت متحدثة باسم وزارة داخلية الولاية الواقعة شمال ألمانيا، إن أعلى محكمة إدارية في ألمانيا اتخذت قرارها الخاص بهذا الموضوع يوم الجمعة الماضي.

وأشارت المتحدثة، يوم الاثنين الماضي، إلى أن المحامين، الذين يدافعون عن الشاب(18 عاماً) تقدموا بطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروهى، التي تدرس الآن ما إذا كانت ستقبل النظر الطعن أم لا .

الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية صنفت الشاب القابع في سجن الترحيلات منذ 14 مارس/آذار الماضي، على أنه يشكل خطرا.

ومن المعتقد أن الشاب المنحدر من جمهورية داغستان في روسيا، قد تحدث عبر خدمة ماسينجر مع “متشدد” من مدينة إيسن الألمانية ورجل يُفترض أنه ينتمي إلى منظمة إرهابية في سوريا.

وذكرت المتحدثة أن الشاب تبادل في الماضي الحديث مع آخرين حول التخطيط لشن هجمات، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشتبه في أنهم “إسلاميون متشددون”، والذين أودعتهم سلطات ولاية بريمن سجن الترحيلات، ثلاثة أشخاص، هم بالإضافة إلى هذا المواطن الروسي ، شخصان جزائريان. (DW-RT)